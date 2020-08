Lastentautien erikoislääkärit Anna Kotiranta ja Minna Kanervo kritisoivat mielipidekirjoituksessaan (HS 24.8.) lasten koronavirustestausta.

Kuten aikuisilla myös lapsilla on oikeus riittävään diagnostiikkaan, joka mahdollistaa täsmällisen hoidon ja seurannan. Lapsipotilaita hoidettaessa ensisijaista on lapsen etu. Koronavirustestaus on tärkeä osa lasten sairauksien diagnostiikkaa, eikä se ole toimenpiteenä kajoavampi kuin esimerkiksi nieluviljely, verikoe tai korvien tutkiminen. Toimenpiteitä ja tutkimuksia ei koskaan tule tehdä syyttä vaan lääketieteellisin perustein.

Lapsia voidaan diagnosoida ja hoitaa traumatisoimatta, lapsen tarpeet huomioiden. Kun tilanne on turvallinen, rauhallinen ja hallittu, pienikin lapsi voi ymmärtää, miksi kurjalta tuntuvia asioita on joskus tehtävä. Onnistunut toimenpide vaatii taitavan ammattilaisen sekä yhteistyötä ja luottamusta lapsen ja vanhempien kanssa.

Traumakokemus voi syntyä, kun tapahtuu jotain yllättävää ja odottamatonta, johon ei voi valmistautua. Traumatietoisessa toimintatavassa painopiste onkin ennakoinnissa. Lasta tulee valmistella esimerkiksi näytteenottoon ikätasoisesti. On tärkeää, ettei lapsen kanssa käydä kauppaa siitä, tehdäänkö toimenpide vai ei. Sen sijaan voidaan neuvotella siitä, mitä mukavaa sen jälkeen voidaan tehdä.

Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sen tärkeämpää on vanhemman rauhallisuus tilanteessa. Lapselle tulee kertoa rehellisesti, mihin ollaan menossa ja mitä tuleman pitää. Myös asioiden sanoittamiseen ja sävyyn tulee kiinnittää huomiota. Lasta tulee kehua ja kiittää sekä ohjata rauhallisesti. Tarvittaessa lapsen huomiota voi suunnata toisaalle. Kiireelle ei ole tilanteessa sijaa.

Lapsen kokemusta ei pidä vähätellä. Ymmärrystä voi lisätä käsittelemällä asiaa leikin kautta tai kertomalla siitä tarinan muodossa. Pelkotilojen käsittelyyn voi saada myös ammattiapua.

Péter Csonka

lastentautien erikoisalajohtaja

Tuija Turunen

johtava psykologi, Terveystalo

