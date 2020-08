Erikoislääkäri Ilkka Kaitila, professori Nina Sajaniemi ja lastenpsykiatri Vappu Taipale pohtivat yhteisessä mielipidekirjoituksessaan (HS 23.8.), kuinka suomalaisten poikien osaamisen taso on laskenut. Erityisen huolissaan he ovat poikien lukutaidon hiipumisesta sekä poikien ja tyttöjen osaamiserojen kasvusta.

Huoli on aiheellinen. Opetushallitus on selvittänyt yhdessä alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa keinoja, joilla oppimiseroja voitaisiin kuroa umpeen. Viime vuonna julkaistussa poikien oppimishaasteita käsittelevässä raportissa on 12 ehdotusta, joilla poikien oppimistulokset saataisiin paranemaan. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää hyvien käytänteiden jakamista ja yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä.

Monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Siksi ehdotuksiin kuuluu muun muassa lukutaidon ja kielellisen osaamisen tukeminen. Lukuintoa ja -taitoa voidaan vahvistaa esimerkiksi antamalla oppilaiden valita luettavaksi heitä kiinnostavia tekstejä. Myös kotoa saatu lukemisen malli on tärkeässä roolissa lukuharrastuksen kehittymisessä. Lukemiseen kannustetaan monin konkreettisin keinoin myös Opetushallituksen koordinoimassa Lukuliikkeessä.

Koulun tehtävä on tukea oppilaiden yksilöllisten tarpeiden tunnistamista ja omien vahvuuksien kehittymistä esimerkiksi hyödyntämällä monipuolisia ja toiminnallisia työtapoja. Kouluilla olisi myös tärkeä olla hyvät edellytykset vastata erilaisiin koulunkäynnin ja oppimisen tuen tarpeisiin.

Ennen kaikkea oppimistuloksiin vaikuttavat oppimisen ilon kokemukset, minkä takia opetussuunnitelman perusteissa korostetaan motivaation synnyttämisen merkitystä. Tällöin on oleellista tarjota lapsille ja nuorille heille sopivia haasteita.

Kun oppilaalle annetaan mahdollisuus löytää oma tapansa oppia, jokaisella on aidosti lupa onnistua ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa.

Leena Nissilä

Samuli Leveälahti

opetusneuvoksia, Opetushallitus

