Jokasyksyinen keskustelu poikien tyttöjä heikommasta koulumenestyksestä on taas kerran alkanut. 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen ero lukutaidossa on Suomessa OECD-maiden suurin. Ongelmasta on keskusteltu jo vuosia, mutta mitään ei ole tehty. Koulu ei edelleenkään opeta poikia yhtä hyvin kuin tyttöjä.

Oma poikani oppi lukemaan nelivuotiaana. Viisivuotiaana hän luki kahdella kielellä. Alakoululaisena hän oli kiitettävä oppilas, joka ahmi vapaa-ajallaan Harry Potterinsa. Meillä on akateeminen koulumyönteinen koti. Kirjahyllymetrejä on pienen kunnankirjaston verran, joten luulin, että pojan opintopolku on turvattu.

Murrosiän alettua lukeminen kuitenkin loppui: poika alisuoriutui vuosi vuodelta pahemmin ja vaivihkaa koulumenestys laski. Kodin apu ei murrosikäiselle enää kelvannut, ja koulun tarjoama apu ei riittänyt. Poikani ei päässytkään lukioon, kuten oli toivonut, koska ei tehnyt mitään koulunsa eteen. Hän on alkanut heräillä murrosiän kapinastaan vasta 17-vuotiaana ammattikoulussa – linjalla, joka ei häntä juuri kiinnosta.

Pojat eivät ole poikia luonnostaan, vaan heidät kasvatetaan pojiksi. Koska itse olen kasvattanut omaa lastani ensisijaisesti ihmiseksi, kohdistan syyttävän sormeni suomalaiseen koululaitokseen, joka on juurruttanut asenteensa lapseeni: hyvä oppilas selviytyy alakoulusta aivan liian helposti.

Alakoululaiseni kertoi, etteivät pojat toivo kirjoja syntymäpäivälahjoiksi. Edes miesopettajat eivät opeta lapsia tasapuolisesti, vaan suhtautuvat heihin asenteellisesti. Olen omin korvin kuullut koulussa miesopettajan suusta, että pojat ovat poikia – vielä 2020-luvulla!

Yhdyn täysin Pyry Urhosen mielipidekirjoitukseen (HS 11.8.), jonka mukaan koulu ei odota pojilta riittävästi.

Tutkitusti opettajan asenteellisuus vaikuttaa oppilaan oppimistuloksiin. Kaikki opettajat eivät edes takavarikoi lusmuilevien murrosikäisten kännyköitä oppitunneilla, vaan he syyttävät niillä pelaamisesta oppilaita tai omissa töissään olevia vanhempia.

Myös ympäröivä yhteiskunta häiritsee poikien koulumenestystä. Perheessämme olemme tyrkyttäneet pojallemme kulttuuriharrastuksia, mutta ympäröivä yhteisö on vetänyt hänet mukaan joukkueurheiluun ja niin sanottuun e-urheiluun. Etenkin joukkueurheilussa poika on omaksunut koulun vastaisia asenteita.

On järkyttävää, miten yhteiskunnassamme urheilu menee koulun edelle. Koulut itsekin lähettävät alisuoriutuvia oppilaita urheilukilpailuihin kouluajalla järjestämättä korvaavaa opetusta.

On myös järkyttävää, kuinka vetoamalla poikien hitaampaan kypsymiseen vältellään heidän hyvää opettamistaan (HS Mielipide 23.8.). Suomalainen yhteiskunta ja koululaitos odottavat murrosikäisiltä kypsyyttä ja itseohjautuvuutta, jota suurella osalla lapsista ei tuossa iässä vielä ole.

Kaikki lapset, myös pojat, tarvitsevat hyvää ja riittävän opettajajohtoista opetusta, korkeita odotuksia ja unelmia, jotta he voisivat tehdä parhaansa.

Surullinen äiti

