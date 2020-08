Nimimerkki Helsinkiläinen abiturientti (HS Mielipide 25.8.) kuvasi nasujaisten ydinajatukseksi kastaa uudet lukiolaiset ”täysivaltaisiksi lukiolaisiksi” ja tutustuttaa uudet opiskelijat toisiinsa. Ajatus on hyvä ja tuo mieleen aikuisten työyhteisöjen hengen kohottamiseen pyrkivät virkistys- ja työhyvinvointitapahtumat.

Mutta miten abiturientin kuvaama ”vanhempien oppilaiden palvominen sekä nasutettavien sotkeminen” edistää tutustumista ja yhteishenkeä? Jos samaa tehtäisiin työpaikkojen virkistystapahtumien epävirallisillakin jatkoilla, kyykyttäjiä sanktioitaisiin ja heitä pidettäisiin epäkypsinä ja häiriintyneinä.

Entä sallittaisiinko tällainen käytös nuorempien lasten keskinäisissä leikeissä? Ei, sillä se olisi kiusaamista.

On monia syitä, miksi nöyryytetty osallistuja voi sanoa toiminnan olleen ”hauskaa”. Ryhmänä alistamista on helpompi kestää ja jaettu kokemus yhdistää, mutta yhdessä koettu nöyryytys on myös helppo siirtää seuraavana vuonna eteenpäin.

Epätasa-arvoa eri ikäryhmien välille lietsovan perinteen takana moni vanhempi lukiolainen tunnistaakin koston ja sosiaalisen paineen: tehdään samoin kuin itselle tehtiin ja nostetaan itseä näin ylemmäs.

Lämpimämpi ja kypsempi tervetulotoivotus olisi ojentaa alistavan käden sijaan auttava käsi ja nostaa uudet oppilaat mukaan lukiolaisten yhteiseen joukkoon. Tämä voisi toteutua esimerkiksi abiturientin mainitsemien seurapelien tai yliopistoissa yleisten joukkuemuotoisten kaupunkisuunnistusten muodossa. Tällöin toteutuisi tilaisuuden sinänsä hieno yhteenkuuluvuutta vaaliva sisältö, mutta kaikki epäkypsä ja ihmisiä arvottava, koston siemeniä kylvävä sisältö jäisi pois.

Mikä sukupolvi rohkenee haudata oman nasutuksensa jättämät kaunat ja kääntää kelkan oikeasti hyvään henkeen tähtääviin riitteihin?

Johanna Stenberg

ex-lukiolainen, psykologi, Espoo

