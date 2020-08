Muut lehdet

Ilkka-Pohjalainen toteaa, että keski­viikko rysäytti suomalaisten päälle ikävien talous­uutisten vyöryn.

”Raskain uutinen on se, että UPM sulkee kokonaisen tehtaan. Se on henkisesti iso asia koko Suomelle. Finnairin ilmoittamien massairtisanomisten kerrannaisvaikutukset kasvavat sadoiksi katoaviksi työpaikoiksi maapalveluyhtiö Swiss­portissa.”

”Tätäkö on tuleva syksy?”

”Me suomalaiset vietimme keskenämme olosuhteet huomioon ottaen oikein iloisen kesän. Talouskin näytti kääntyvän nousuun yllättävän pienen notkahduksen jälkeen. Talouden hyytävät ajat ovat kuitenkin todennäköisesti vasta edessä.”

”Vientinäkymät eivät vaikuta lupaavilta. Jossain vaiheessa oma kuluttaminen ei enää riitä voitelemaan talouden rattaita. Myös ennusteet lähivuosien talouskasvusta ovat kovin vaatimattomat.”

Aamulehden mukaan ei pidä ajatella, ettei Suomessa olisi mitään tehtävissä teollisuuden työ­paikkojen turvaamiseksi.

”UPM:n mukaan Kaipolan tehdas on yhtiön paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin. Ongelmaksi nostettiin muun muassa korkeat logistiikkakustannukset, sääntely, verotus sekä työvoimakustannukset.”

”Löytyisikö ratkaisuja siihen, ettei samanlaisia uutisia tulisi lähiaikoina lisää? Sen eteen on nyt tehtävä kaikki mahdollinen.”

”Vaikka digitaalinen murros on yksi syy Kaipolan ahdinkoon, se voi olla myös mahdollisuus. Toisin kuin teollisuuden rakennemuutoksessa tähän asti, uudelleen työllistyminen ei nykyään välttämättä aina vaadi muuttamista toisaalle.”

”Digitaalisessa maailmassa etätyö on monelle, vaikka ei kaikille, aito tapa toimia. Parhaassa tapauksessa riittää, että tekijän ammattitaito ja työnantajan tarve kohtaavat, paikkakunta on sivuseikka.”

Kaleva kommentoi Finnairin laajoja yhteis­toiminta­neuvotteluja.

”Finnairilla ei viime kädessä ole muuta mahdollisuutta kuin sopeutua tilanteessa, jossa matkustusrajoitukset ja tauti­tilanne vähentävät lentomatkustajien määrää dramaattisesti.”

”Koneita ei voi pitää ilmassa ja henkilöstöä töissä, jos yhtiö arvioi voivansa lentää vain kolmanneksen lennoista normaalitilanteeseen nähden.”

”Lähivuosina on varauduttava siihen, että ulkomaiden ja kotimaan lentoja on toistaiseksi vähemmän. Sillä välin tarvitaan pysyviä kustannussäästöjä, jotta yhtiö on iskussa, kun kriisi helpottaa ja toipuminen alkaa.”

”Finnair on keskeisessä asemassa Suomen ulkomaisissa ja kotimaisissa liikenneyhteyksissä. Kansainvälisen vienti­teollisuuden kannalta ongelmallista on se, jos elinkeinoelämän kansainväliset lentoyhteydet ja sitä tukevat kotimaan yhteydet heikkenevät rajusti.”