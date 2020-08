Vieraskynä

Suomalainen työ­markkina­malli ja -mekanismi on ajan myötä muuttunut ja muuttuu edelleen. Viime neuvottelu­kierroksilla käyttöön on esimerkiksi otettu vienti­vetoinen palkan­muodostus ilman, että kukaan on siitä varsinaisesti sopinut.

Myös riitojen sovittelu- ja ratkaisu­mekanismin muutos­tarpeet ovat nousseet esiin. Tästä puhuttiin jo viime syksyn ja talven pitkäksi venyneen neuvottelu­kierroksen aikana.

Jos työmarkkina­osapuolet eivät saa keskenään ristiriitoja ratkottua, valtakunnans­ovittelijan toimisto pyydetään apuun. Sovittelijan urakka on nyt kohtuuton, mikäli kustannustaso ja samalla sovittelijan liikkumavara on muualta annettu.

Voimavarojen rajallisuuskin on tullut selväksi. Tilanteeseen sopivien alakohtaisten kompromissien etsiminen on vaikeaa. Vientivetoisessa palkanmuodostuksessa on omat ongelmansa.

Sovittelijan toimen pitää uudistua. Tarvitaan instituutio, joka parantaa työ­markkina­järjestelmän toimivuutta, tehostaa riitojen ratkaisua ja sujuvoittaa neuvottelu­prosesseja. Sitä voitaisiin kutsua vaikka työ­markkina­toimistoksi.

Uudistuksen keskeisenä periaatteena tulee olla sovittelutoimen voimavarojen vahvistaminen ja sen roolin kehittäminen. Työmarkkina­toimisto hoitaisi riitojen ratkaisua sovittelu­toiminnan kautta mutta nykyistä valtakunnan­sovittelijaa suuremmin resurssein.

Työmarkkina­toimisto hoitaisi palkkatilastointia ja muuta neuvottelu­toimintaan liittyvää talouden tunnuslukujen keräämistä. Toimiston alle voitaisiin siirtää myös yhteis­toiminta-asiamiehen tehtävät sekä muuta yhteistoimintaan liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä. Koska sujuva yhteistoiminta on jatkossakin toimivien työmarkkinoiden edellytys, samassa organisaatiossa eri toimintojen välille syntyisi synergiaa.

Sovittelutoiminnalla on oltava riittävän leveät hartiat. Päätoimisia sovittelijoita on oltava nykyistä yhtä enemmän. Sopiva määrä voisi olla kolme, ja he toimisivat kollegiona.

Jokaisella sovittelijalla on oltava osaamista eri yhteiskunnan ja talouden aloilta. Työmarkkina­toimiston pitäisi tuntea riittävän syvällisesti niin teollisuutta, palvelualoja, kuljetusalaa kuin julkista sektoriakin. Nykyisessä mallissa niin ei valitettavasti aina ole ollut.

Työmarkkina­järjestöiltä voitaisiin poistaa oikeus vaikuttaa sovittelijoiden valintaan. Sovittelijat valittaisiin normaaliin tapaan työ- ja elinkeino­ministeriön virantäyttönä, jossa varmistettaisiin kollegion riittävä ja laaja-alainen osaaminen työmarkkinoiden eri sektoreilta.

Sivutoimisten sovittelijoiden apuun kutsumisen mahdollisuus voitaisiin säilyttää, mutta päätoimisten resurssien vahvistumisen myötä tarve tähän todennäköisesti vähenisi.

Sovittelijoiden tehtävä olisi muodostaa kullekin alalle sen osaajista koostuva ratkaisu­lauta­kunta, joka seuraisi alan neuvotteluja, olisi tarvittaessa yhteyksissä osapuoliin ja pyydettäessä tuottaisi ratkaisu­ehdotuksia sovittelijan käyttöön. Lauta­kunnan avulla sovittelija saisi riita­tilanteessa jo alussa työnsä tueksi käyttöön näkemyksiä ja mahdollisia ratkaisu­ehdotuksia.

Yksi suomalaisten työmarkkinoiden ongelmista on erimielisyys talouden tunnus­luvuista. Osapuolet käyttävät ennen neuvotteluja useita eri lähteitä, omien tarpeidensa ja oletustensa mukaisesti.

Työmarkkina­toimisto kokoaisi jatkossa neuvotteluissa käytettävät tunnusluvut eri lähteistä. Kun sovittelun pohjana olevat faktat ovat tiedossa, luvuista voi helpommin muodostua myös varsinaisten neuvottelujen perusta.

Uudistuksen yhteydessä pitäisi yrittää lyhentää työriitojen kestoa. Sovittelijalta voitaisiin edellyttää ­sovintoesityksen antamista määrä­ajassa. Jos työehtosopimus on voimassa, määräaika voisi olla päivää ennen sopimuksen päättymistä. Jos sovitteluun on siirrytty vasta sopimuksen päättymisen jälkeen, sovintoesitys olisi annettava 20 päivän kuluessa sovittelun alkamisesta.

Uuden mallin hyödyt olisivat selvät. Riidan aiheet ja niihin esitetty mahdollinen sovinto tulisivat julkisiksi.

Silloin kenellekään ei jäisi epäselväksi, mistä riidassa on kyse ja mikä on sovittelijan arvio kompromissista. Osapuolille syntyisi paine hakea aktiivisesti ratkaisua omin avuin.

Petteri Oksa

Kirjoittaja on Insinööriliiton edunvalvontajohtaja.

