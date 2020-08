UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen listasi avoimessa kirjeessään syitä Kaipolan tehtaan lopetuspäätökselle. Syytökset kohdistuivat niin maan hallitukseen kuin ammattiyhdistysliikkeeseenkin.

Asiantuntijat perkasivat kirjeen läpi, ja nopeasti selvisi myös medialle, että väitteet kustannusten kasvusta ovat vähintäänkin kaltevalla pinnalla. Hallitus on laskemassa teollisuuden sähköveron EU:n minimitasolle, ja dieselverotus on reaalisesti vuoden 2012 tasolla. Samalla elinkeinoelämää on tuettu vuodesta toiseen verojen ja maksujen kevennyksillä sekä viimeksi koronakriisissä miljardeilla euroilla.

Pesosen voimakas hyökkäys yhteistyötahoja kohtaan on yllättävä ja luottamusyhteiskunnan perinteen vastainen. Erityisesti koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa tarvittaisiin yhteen hiileen puhaltamista, luottamusta ja vastuunkantoa. Valtio ja hallitus ovat omalta osaltaan sitoutuneet tekemään kaikkensa, jotta yritykset pysyisivät pystyssä, ja vahvistamaan kilpailukykyä useilla toimenpiteillä, joista uusimpana tulee voimaan edellä mainittu sähköveron laskeminen EU-minimiin.

Myös toimialalla itsellään on tilanteesta vastuu. Suomen taloudellinen menestys ja tuottavuus ovat perustuneet osaamisen ohella vahvalle tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Metsäteollisuus on toimialana laahannut koko 2010-luvun tutkimus- ja kehityspanostuksissaan: panostus on ollut alle 0,4 prosenttia suhteessa alan liikevaihtoon. Samaan aikaan esimerkillisesti toimivassa teknologiateollisuudessa sama t&k-intensiteetti on 6,5–8 prosenttia vuodessa ja teollisuudessa yleensä noin kaksi prosenttia.

Jotta Suomessa olisi enemmän ja tuottavampaa työtä, Sanna Marinin (sd) hallitus valmistelee tiekarttaa kansallisten tutkimus- ja kehitysmenojen nostamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Metsäteollisuuden osalta tämä vaatisi nykypanostusten moninkertaistamista. Asia ei ole kiinni rahasta vaan prioriteeteista. Tästä kertoo esimerkiksi UPM:n 1,4 miljardin euron tulos viime vuodelta sekä koko 2010-luvun noussut osinkokehitys.

Suomen talouden ja työllisyyden nousu vaatii ennen kaikkea innovaatioita, tuottavuutta ja yhteistyötä. Tähän ja luottamusyhteiskunnan rakentamiseen on myös yritysjohdon toivottavaa sitoutua.

Matias Mäkynen

kansanedustaja

Sdp:n varapuheenjohtaja, Vaasa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.