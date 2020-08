Viime päivinä media on täyttynyt ikävistä talousuutisia. Tuhannet ovat menettämässä työpaikkansa, kun koronaviruskriisi on vähentänyt muun muassa matkustamista ja paperinkulutusta.

Valitettavasti huonot uutiset uhkaavat jatkua. Erityisen synkkä pilvi varjostaa matkailuelinkeinoa ja uhkaa tuhansia alan yrityksiä ja työpaikkoja. Jos lentoliikenne ei nopeasti avaudu, pelkästään Lapissa on vaarassa satojen miljoonien eurojen matkailutulo. Negatiivinen vaikutus leviää matkailusta välittömästi muualle talouteen.

Koko maassa matkailun liikevaihto on lähes 10 miljardia euroa. Ala työllistää lähes 80 000 työntekijää ja tuo viennistämme viisi prosenttia. Siksi hallituksen on tehtävä nopeasti päätöksiä siitä, miten sekä työmatkat että matkailun kannalta olennainen lomalentoliikenne voidaan turvata. Työmatkat voidaan mahdollistaa, kun matkustajalla on tuore negatiivinen testitulos, joka voidaan varmistaa maahan tullessa pikatestein. On monelle alalle kohtalokasta, jos työmatkojen teko käy karanteenien vuoksi mahdottomaksi.

Lomalentoja varten Lapissa alan toimijat ovat kehittäneet viranomaisten kanssa malleja, joilla voidaan yhdistää turvallinen matkailu ja taudin hallinta. Matkustajille voidaan rakentaa niin sanottu matkustajakäytävä, jossa tulijat massatestataan lentokentillä matalalla kynnyksellä, heiltä edellytetään kurinalaista suojainten käyttöä ja heitä pidetään omissa ryhmissään välttäen kontakteja paikallisiin. Tilauslennoilla tulee paljon perheitä, jotka pysyvät yhdessä ja joita on helppo ohjata. Matkailuaktiviteetit tapahtuvat yleensä luonnossa, mikä vähentää riskejä.

Samoja käytäntöjä voidaan hyödyntää reittiliikenteessä.

Olennaista on hyvä yhteistyö paikallisten terveysviranomaisten kanssa. He tietävät alueen tilanteen ja pystyvät tarvittaessa nopeasti korjaaviin toimiin.

Hallituksen linjauksilla on kiire. Ennakkovarauksia on tehty paljon, mutta niitä aletaan pian perumaan, jos tilanne on epäselvä ja hallitus hankaloittaa kohtuuttomasti Suomeen matkustamista. Talouden kannalta koronaviruksen hallinta on avainasemassa. Se on tehtävä tavalla, joka ei sulje taloutta ja tuhoa matkailualan arvoketjua ja sen työpaikkoja.

Markus Lohi

Lapin liiton puheenjohtaja, kansanedustaja (kesk)

Mikael Pentikäinen

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.