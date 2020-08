Vieraskynä

Vielä tämän vuoden alussa – ennen pandemiaa – olisi ollut vaikea uskoa, että tottelevaisuus nousee yhdeksi suomalaisten keskeisimmistä hyveistä. Eihän lapsiakaan ole vuosikymmeniin kasvatettu tottelemaan vaan ennemminkin ajattelemaan kriittisesti omilla aivoillaan.

Säännöt ja hyveet kuuluvat etiikan keskeisiin työkaluihin. Sääntöjen noudattaminen on pakollista, kun taas hyveiden mukaisen toiminnan on aina oltava vapaaehtoista.

Totteleminen voi perustua yhtä hyvin määräyksiin, kieltoihin ja käskyihin kuin ohjeisiin ja suosituksiin. Edellisessä tapauksessa totteleminen on viime kädessä pakon sanelemaa, jälkimmäisessä tapauksessa tottelevaisuus on oman harkinnan tulos. Siksi vain ohjeiden ja suositusten noudattaminen voi olla hyveen mukaista kuuliaisuutta.

Koronaviruspandemian aikana kansalaisten tottelevaisuus on antanut päättäjille mahdollisuuden turvautua kriisitilanteessa enimmäkseen ohjeisiin ja suosituksiin. Kun ne ovat riittäneet, säännöille ja määräyksille ei ole ollut laajamittaista tarvetta.

Kriisitilanteessa tärkeintä on päämäärä. Olennaista on totteleminen, ei se, totellaanko pakon edessä vai vapaaehtoisesti. Tyylipisteiden arvioimiseen voidaan paneutua, kun kriisistä on selvitty.

Keinoilla on kuitenkin oma merkityksensä myös kriisitilanteessa. Se, millä keinoin hyväksi katsottua päämäärää lähdetään tavoittelemaan, riippuu viime kädessä luottamuksen vahvuudesta.

Jos luottamukselle ihmisten kykyyn toimia hyvin ja oikein ei ole perusteita, säännöt ja määräykset ovat yhteiskunnan tärkein tuki ja turva. Jos taas voidaan luottaa siihen, että ihminen on pohjimmiltaan hyvään pyrkivä ja hyvää haluava, päämääriä voidaan tavoitella antamalla suosituksia ja vetoamalla ihmisten hyveellisyyteen.

Suositukset ja säännöt eivät pelkästään heijasta yhteiskunnassa vallitsevan luottamuksen määrää. Ne myös muokkaavat meitä ihmisinä.

Mitä enemmän tuotetaan sääntöjä, jotka pakottavat ihmiset toimimaan tietyllä tavoin, sitä vahvemmin viestitetään, että ihmisten haluun toimia vapaaehtoisesti hyvin ja oikein ei voi luottaa. Kun tätä viestiä riittävästi toistetaan, siihen sisältyvä oletus alkaa toteuttaa itseään: ennen pitkää saadaan aikaiseksi yhteiskunta, jossa ihmisten hyvyyteen ei todella enää olekaan luottamista.

Vastaavasti suosituksia annettaessa osoitetaan luottamusta siihen, että ihmiset haluavat tehdä hyviä ja oikeita asioita, kunhan vain saavat tarvittavat ohjeet ja neuvot.

Luottamuksen osoittaminen herättää useimmissa ihmisissä halun toimia luottamuksen arvoisesti. Silloin myös oletus hyveiden olemassaolosta vähitellen toteuttaa itseään. Hyveillä on yhteisön ja yhteiskunnan moraalia rakentava ja säännöillä sitä rapauttava vaikutus.

Kuva Suomesta luottamusyhteiskuntana on osoitettu paikkansapitäväksi monissa tutkimuksissa. Tapa, jolla viranomaiset ja kansalaiset ovat koronaviruskriisissä hoitaneet oman osansa, on tähän mennessä vain vahvistanut tätä käsitystä.

Se, että Suomessa – toisin kuin monissa muissa maissa – ei ole koronaviruskriisin hoidossa tarvinnut laajassa mitassa turvautua pakkokeinoihin, on ollut meille paitsi kunniaksi myös suureksi hyödyksi. Näyttämällä, että tiukan paikan tullen meillä yhä on tottelevaisuuden kaltaisia hyveitä, olemme taas kerran osoittaneet olevamme parempia kuin ehkä itse arvelimmekaan.

Jos pandemia onnistuu parantamaan itsetuntoamme ja uskoa omiin hyveisiimme, voimme tulla kriisistä ulos entistä vahvempina.

Luottamuksen vahvistuminen ei ole itsestään selvää. Kriisin venyminen ja uudelleen voimistuminen kasvattaa harkitsemattomien toimien riskiä sekä viranomaisilla että kansalaisilla. Kynnys suositusten noudattamatta jättämiseen madaltuu, ja se lisää painetta ottaa käyttöön määräyksiä suositusten sijaan.

Jotta alkavasta syksystä selvittäisiin yhtä hyvin kuin keväästä, tottelevaisuuden ohella tarvitaan monenlaisia hyveitä. Kansalaiset tarvitsevat erityisesti sinnikkyyttä, kärsivällisyyttä ja luotettavuutta, kun taas päättäjät tarvitsevat ennen kaikkea arkijärkeä, keskusteluvalmiutta ja luottavaisuutta. Ja kaikki tarvitsevat joukkuehenkeä.

Antti Kylliäinen

Kirjoittaja valmistelee väitöskirjaa hyve-etiikasta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

