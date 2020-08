Helsingin Sanomat totesi pääkirjoituksessaan (28.8.), että pääministeri Sanna Marin (sd) on tavoitteissaan ristiriitainen. Otsikointi jättää huomioimatta sen, että Sdp:n puoluekokous tekee päätökset yhdessä. Keskustelu kuuden tunnin työpäivästä on muutenkin lähtenyt laukalle.

Olen vuosien saatossa osallistunut sekä ammattiliittojen että Sdp:n kokouksiin, joissa molemmissa asetetaan osin utopistisia tavoitteita. Ne ohjaavat kuitenkin liikettä eteenpäin ja antavat tärkeitä viestejä jäsenistölle ja kansalle.

Totuus on, että työaikaa on lyhennetty vuosien saatossa. Miksei se siis voisi lyhentyä myös tulevaisuudessa? Keskustelussa aihetta on kuitenkin käsitelty niin kuin asia olisi ajankohtainen tällä hallituskaudella.

Olen toki itsekin skeptinen. Monissa töissä tuottavuutta ei voida nostaa, jolloin työajan lyhentäminen palkkatasoa alentamatta johtaa suoraan palkkakustannusten lisääntymiseen.

Kuljetusala on tästä hyvä esimerkki, sillä sitä sitovat sekä liikennesäännöt että ajoneuvon kokoon liittyvät säädökset. Kuljetusalan seuraava tuottavuuspiikki tapahtuukin luultavasti siten, että autot kulkevat ilman kuljettajaa.

Pertti Sulasalmi

Helsinki

