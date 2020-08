Helsingin Sanomissa on keskusteltu varusmiesten ruokailun riittävyydestä ja sen vaikutuksista varusmiesten jaksamiseen (Mielipide 23.8. ja 25.8.). Jaamme huolen varusmiesten ruokavalion monipuolisuudesta ja energian riittävyydestä.

Helsingin Sanomat uutisoi myös tilanteesta, jossa varusmies kertoi syöneensä neljä kuukautta yhtäjaksoisesti pakkiruokaa (27.8.). On todettava suoraan ja selvästi se, että useiden kuukausien mittainen pakkiruokailujakso ei ole inhimillistä. Maastoruokailua ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseksi ratkaisuksi. Ruokahuollossa on löydettävä vaihtoehtoja, joissa mahdollistetaan se, että varusmiehet pääsevät ruokailemaan myös muonituskeskuksissa säännöllisin väliajoin.

Myös koronaviruksen kaltaisissa pandemiatilanteissa varusmiehillä on oikeus laadukkaaseen ruokaan, jossa huomioidaan riittävä proteiinin saanti sekä kasvisten ja hedelmien tarjonta. Tuoreiden vihannesten nauttiminen on terveellistä ja lisää ruokailun monipuolisuutta.

Muhennostyyppinen ruoka lyhytaikaisessa maastoruokailussa on hyväksyttävää, mutta tilanteen jatkuessa varusmiehille on pystyttävä takaamaan riittävä ja monipuolinen energiansaanti ja laadukkaat ruoat sekä mielekkäät ruokailutilanteet. Varusmiespalvelusta suorittavilla on oikeus saada ruokaa, joka takaa jaksamisen myös poikkeusolosuhteissa.

Kehitys, jonka mukaan varusmiesten tulee viedä itse varuskuntaan ruokatarvikkeita perusravitsemustarpeiden täyttämiseksi, ei missään tapauksessa ole hyväksyttävää. Se, että varusmiehet saavat tarpeeksi ruokaa, ei ole heidän itsensä vastuulla vaan varuskuntien ja muonituskeskusten. Tilanne on kestänyt jo useita kuukausia, ja vaikuttaa voimakkaasti varusmiesten jaksamiseen palveluksessa.

Topi Korpinen

puheenjohtaja

Iina Palonen

hallituksen jäsen, Varusmiesliitto

