Suomessa on ollut viime aikoina ilmoituksia suurista irtisanomisista. Ilmailualalta katoaa valtava määrä työpaikkoja ja yksin metsäteollisuusyhtiö UPM:n Kaipolan paperitehtaalta 450 työpaikkaa. Irtisanomisten vaikutukset ovat kuitenkin erilaisia. Ilmailualan työpaikat palaavat, kun rokote koronavirusta vastaan on kehitetty ja kansalaiset rokotettu. Suuri ongelma on Kaipolan tehdas. Kun tehdas kerran ajetaan alas, työpaikat on lopullisesti menetetty. Samalla loppuu sanomalehtipaperin tuotanto Suomessa.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd) pohti vastikään Facebookissa, voisiko valtio ostaa Kaipolan tehtaan. Hinta voisi asettua samalle tasolle kuin mitä tehtaan alasajo ja jälkisiivous maksavat UPM:lle. Tällainen menettely olisi erityisen edullinen UPM:lle, sillä sen ei tarvitsisi tehdä mitään ja se saisi tililleen mukavan summan rahaa.

Tilanne olisi myös kansantaloudellisesti erityisen edullinen: työpaikat säilyisivät, mikä toisi puolestaan verotuloja valtiolle ja kunnalle. Sanomalehtipaperin valmistus säilyisi maassamme. Yhtiöstä voitaisiin perustaa kokonaan valtion omistama yhtiö, Kaipola oy.

Yhtiötä voitaisiin kehittää ja ottaa käyttöön uusia tuotantosuuntia. Jossain vaiheessa yhtiössä voitaisiin toteuttaa osakeanti ja siirtää yhtiö pörssiin, jolloin mukaan saataisiin myös yksityistä rahaa.

Tehtaan ostamisesta olisi myös muita hyötyjä. Tehtaan jatkuminen tietäisi metsänomistajille jatkuvaa puun myyntiä, josta valtiollekin kertyisi tuloja.

Iso tehdas voisi myös solmia yhteistoimintasopimuksia yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tällainen yhteistyö voisi johtaa merkittäviin tuloksiin.

Pentti Salo

insinööri, Kotka

