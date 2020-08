Kukapa olisi uskonut, että umpitylsä valtiollinen postilaitos – kirjeenkantajineen ja lajittelijoineen – saattaisi vuonna 2020 päätyä ratkaisijan rooliin maailmanpolitiikan käänteissä.

Tämä voi olla tilanne marraskuun presidentinvaaleissa Yhdysvalloissa. Korona-aikana postitse annettavilla äänillä on suuri merkitys siinä, kenestä tulee supervallan seuraava johtaja. Etenkin presidentti Donald Trump on aktiivisesti ruokkinut epäluottamusta maan perinteikkään postilaitoksen kykyyn suoriutua tehtävästään luotettavasti.

Trumpin on katsottu jopa ajavan postilaitosta alas edistääkseen omaa vaalimenestystään. Vilkkaan äänestysinnon uskotaan hyödyttävän demokraatteja. Postinkulun kömmähtely taas johtaisi hylättyjen äänten määrän kasvuun, mikä pelaisi republikaanien eduksi.

Jo nyt on syntynyt asetelma, joka voi laueta tasaväkisen presidenttikisan myötä. Pelkona on, että Trump käyttää tuossa tilanteessa kaikki keinot kiistääkseen itselleen epämieluisan vaalituloksen. Tällä voisi puolestaan olla dramaattisia seurauksia koko yhdysvaltalaisen demokratian uskottavuudelle.

Vaalien turvaamiseksi postilaitoksen on laskettu tarvitsevan jopa kymmenien miljardien dollarien lisärahoituksen.

Yhdysvaltain postilaitos on jättimäinen valtion laitos, jonka ongelmat ovat kasautuneet jo ennen Trumpin aikaa. Posti työllistää yli puoli miljoonaa amerikkalaista, ja se on tahkonnut vuosien ajan miljarditappioita. Se ei ole kyennyt karsimaan kustannuksiaan tai sopeuttamaan palvelutasoaan kirjepostin jatkuvan vähenemisen vaatimassa tahdissa. Keväällä alkanut koronaviruspandemia on vähentänyt tuloja edelleen dramaattisesti.

Maailmasta löytyy kosolti esimerkkejä siitä, kuinka postilaitos on jämähtänyt vääjäämättömän digitalisaation uhriksi, veronmaksajien subventoimaksi riippakiveksi. Samaan aikaan tyytymättömyys palvelutasoon on lisääntynyt.

Historian lehdet havisevat myös meillä Suomessa. Kuluneella viikolla metsäyhtiö UPM ilmoitti tehostamistoimistaan. Viimeinen tavallista sanomalehtipaperia tehnyt tehdas sulkeutuu Jämsän Kaipolassa. Keskeinen peruste alasajolle on painopaperin kysynnän väheneminen. Yhä useampi uutinen luetaan älypuhelimen ruudulta, kirjeetkin ovat pikaviestejä, ja myös toimistojen tulostustarpeet vähenevät.

Tähän samaan maailman muutokseen haki ratkaisua myös valtioneuvoston nimittämä valtiosihteerityöryhmä, joka keskiviikkona luovutti ehdotuksensa Postin roolista julkisten palvelujen tuottajana.

Työryhmän mukaan postinkannossa tulisi siirtyä vuoden 2022 alusta kolmipäiväiseen jakeluun.

Itse kukin on voinut havaita pandemian kiihdyttäneen kirjepostin alamäkeä entisestään. Kuluneena kesänä kirjejakelun päiviä harvennettiin jo tilapäisesti. Aika harva tietää tästä aiheutuneen kenellekään ylipääsemättömiä pulmia.

Sanomalehtien jakelun työryhmä turvaisi haja-asutusalueille myönnettävällä tuella. Tällä varmistettaisiin moniääninen tiedonvälitys, johon hallitus on ohjelmassaan sitoutunut.

Esimerkiksi monelle maakuntalehdelle jakelutuki olisikin hyvin tärkeä. Huolena on kuitenkin se, riittääkö esitetty potti turvaamaan lehtien jaon edes viitenä päivänä viikossa. Jakelun hintalappu voi kasvaa liikaa myös taajamissa, ellei jaettavaa paperipostia päästä ajattelemaan kokonaisuutena.

Tuore ehdotus on joka tapauksessa tervetullut avaus. Vaikuttaa siltä, että meidät yllättänyt pandemia vauhdittaa yhteiskunnan digiloikkaa tavalla, joka johtaa myös peruspalvelujen osalta entistä fiksumpien ratkaisumallien hakuun.

Postilla on vain vähän itseisarvoa, jos se unohtuisi menneen ajan jatkeeksi, tehottomaksi rahanieluksi.

Suomessa Postilla on onneksi hyvät valmiudet hoitaa tehtävänsä kannattavasti myös digiaikana. Tämä vaatii sen roolin kirkastamista, kestävän palvelutason määrittämistä ja ennakkoluulottomampaa työnjakoa eri toimijoiden kesken.

Pakettien jakelussa Posti kilpailee muiden logistiikkayritysten kanssa. Nyt tehty esityö tarjoaa lähtökohdan toimivien markkinoiden edistämiselle myös kirje- ja lehtipostin jakelussa. Kilpailu voi tuottaa kekseliäämpiä liiketoimintamalleja siihenkin aikaan, jolloin jaettavaa postia on vielä tähänastista vähemmän.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.