Anni Lassila pohti kolumnissaan (HS 27.8.), että valtio voisi taloutensa vahvistamiseksi matalan korkotason turvin tehdä uusia osakesijoituksia velkarahalla.

Ajatus lienee kieli poskessa heitetty, ja historiantietoiset ymmärtävät, että tuo kokeilu on jo loppuun nähty. Valtionlainojen käyttö on vaihdellut sotien rahoituksesta valtion ydintehtäviin, ja tuotannontekijöiden hankintaan niitä on kokeiltu lähinnä alkuteollisen ajan traktoritehtaissa.

Nykyaika on ollut yksityisten pääomamarkkinoiden voittokulkua.

Parempi keino olisi kotimaisen yksityisomistajuuden vahvistaminen. Hyvinvointivaltion paras ystävä on kotimainen, mahtavia tuloksia takova kapitalisti. Ilman häntä hyvinvointivaltiolla on olennaisesti vähemmän verotettavaa. Todistusvoimaisin esimerkki on kourallinen kalifornialaisia superyrittäjiä, joiden niin sanotut Faang-yhtiöt jättävät osakemarkkinoilla varjoonsa muut yritykset.

Toivon poliitikoille rohkeutta tukea suomalaista yksityisomistusta. Antaa sijoittajien ja yrittäjien hankkia pääomaa, tukea innovaatioita, työllistää ja kerätä toiminnan voitot ja kantaa myös tappiot. Kuvittele, jos Suomen taloushistorian kaamein virheinvestointi eli valtionyhtiö Soneran umts-tappio olisi tapahtunut suoraan valtion taseessa.

Yrittäjyys tukee valtiontaloutta. Yhteisöverokannan madaltamisen jälkeen yhteisöveron tuotto on noussut, ei laskenut. Suomen talouspoliittisen keskustelun sokeita pisteitä ovat muun muassa Kiinan ja Yhdysvaltojen taloussiteen, niin sanotun Chimerican, murtuminen ja Britannian EU-ero brexit.

Muualla Euroopassa mietitään jo kuumeisesti, miten Lontoossa maailmanluokan bisnestä oleva sijoitusrahastoliiketoiminta jaetaan Manner-Euroopan maiden kesken. Missä ovat Suomen poliittiset aloitteet rahastoliiketoiminnan työpaikkojen ja verotulojen haalimiseksi? Jos emme voi voittaa kapitalisteja, liittykäämme heihin.

Heikki Vesikansa

asianajaja, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.