Muut lehdet

Maailman Kuvalehdessä toimittaja Riikka Suominen kirjoittaa, että rakkauteen liittyvään omistusoikeuteen aletaan kouluttaa jo lapsena.

”Niinpä Instagram-kuviin merkitään poikaystävä tunnisteella #mun ja naistenlehdestä luetaan, että nettiflirttailu on mikropettämistä ja loukkaus puolisoa kohtaan. Väestöliitto linjaa, että mustasukkaisuus kuuluu parisuhteeseen ja parisuhdeopas, että suhdetta uhkaa kaikki, mikä tulee kahden ihmisen väliin, jopa lapset ja ystävät.”

”Romantisoimme omistavaa rakkautta, mutta ehkä se olisi syytä lopettaa.”

”Mustasukkaisuus on päämotiivi ­useammassa kuin joka kymmenennessä henkirikoksessa. – – On karu tieto, että parisuhde lisää naisen riskiä joutua väkivallan kohteeksi. Samalla kun muu väkivalta Suomessa vähenee, parisuhdeväkivalta pysyy. Pahoittelen, parisuhdeväkivalta on kiertoilmaus. Kolmessa tapauksessa neljästä mies tai poikaystävä pahoinpitelee naista.”

”Tällaisia kaunisteltuja kiertoilmauksia näkee mediassa runsaasti. Jos väkivaltaan arvellaan liittyneen parisuhde, lientyy se otsikoissa harmittomammaksi. Silloin puhutaan ’kolmiodraamoista’, ’pariskunnan välienselvittelystä’ ja ­’intohimorikoksista’.”

”Intohimo? Aivan kuin tappaja olisi vain ollut hiukan liian tulinen.”

Imagessa kolumnisti Ruben Stiller pitää arvoja nykyajan luonnetodistuksena.

”Valitettavasti ihmiset ajattelevat edelleen väärin, niin väärin. Väärin ajattelevat ihmiset ovat valtava ongelma.”

”Maailmasta kuuluu ruokotonta puhetta, joka uhkaa mielenrauhaamme. Joidenkin mielestä esimerkiksi persujen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Ta­vion taannoinen haastettelu Hesarissa oli liikaa. Juttuun olisi pitänyt vähintään lisätä tekstiä, jossa kaikki Tavion väitteet kumotaan. Eikö ole mielenkiintoista, että autoritäärisiä äänenpainoja kuuluu ny­kyään punavihreätäkin puolelta?”

”Punavihreällä puolella on jo pitkään näkynyt merkkejä persuuntumisesta. Identiteettipoliittisessa pelissä muututaan vihollisen kaltaiseksi: maailma on mustavalkoinen ja arvoliberalismi saa autoritäärisiä sävyjä. Uuden määritelmän mukaan liberaaleja arvoja puolustetaan luomalla turvallinen kupla, jossa kaikki ovat samaa mieltä.”

”Somessa leijuva punavihreä sankarillisuus kelluu historiattomassa tilassa, jossa omat arvot ovat aina ehdottoman hyveellisiä.”

”Tien päässä näkyy vasemmisto­populismin nousu: sortajien on saatava kasvot, koska rakenteellisesta tasa-arvosta puhuminen alkaa kyllästyttää.”

”Vasemmistopopulismin nousu on vasta alussa. – – Liikkeen kantavana voimana tulee olemaan koronakriisissä voimistunut ajatus etuoikeutettujen moraalisesta mädännäisyydestä ja jaloista orjuutetuista massoista.”