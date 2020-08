Vieraskynä

Maailman metsävarat jatkavat hupenemistaan, joskin aiempaa hitaammin. Näin kertoo YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n hiljattain julkaisema arvioraportti. Maapallon metsäpinta-ala on kutistunut kolmenkymmenen viime vuoden aikana 178 miljoonaa hehtaaria. Se on hieman yli viisi kertaa Suomen pinta-alan verran.

Lukua kaunistavat metsäpinta-alan lisäämiseksi tehdyt toimet etenkin Aasiassa sekä metsän luontainen laajentuminen hylätyille maatalousmaille Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Jos ei oteta näitä huomioon ja tarkastellaan pelkästään metsien häviämistä, hävinnyt ala on yli kaksi kertaa suurempi. Kolmessakymmenessä vuodessa 420 miljoonaa hehtaaria metsää on hävitetty maankäytön, ensisijaisesti maatalouden, tieltä.

Tilanne on kestämätön. Vaikka metsäkadon tahti on hidastunut tuntuvasti 1990-luvusta, olemme menettäneet valtavan määrän arvokkaita elinympäristöjä, jotka ovat välttämättömiä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi.

Monimuotoisuus ruokkii ekosysteemejä, joiden varaan ihmisenkin olemassaolo perustuu. Ne tuottavat ruokamme, puhdistavat ja varastoivat vetemme ja osallistuvat ilmastomme säätelyyn.

Metsät ja puut ovat elämässämme kaikkialla. Globaalisti noin 2,4 miljardia ihmistä keittää vetensä ja valmistaa ateriansa polttopuuta tai puuhiiltä käyttäen. Metsät ja niiden moninaiset tuotteet ovat merkittävä tulonlähde suurelle joukolle maailman köyhimpiä ja haavoittuvimpia ihmisiä. Niillä tulee olemaan tärkeä taloudellinen ja sosiaalinen rooli myös koronaviruspandemiasta selviytymisessä.

Ihmiskunnan on pakko oppia käyttämään maailman metsiä kestävällä tavalla.

Suomi on esimerkki maasta, jossa metsävarojen kutistuminen onnistuttiin pysäyttämään. 1800-luvun kuluessa kestämätön maankäyttö, metsäpalot ja nouseva metsäteollisuus aiheuttivat metsäkatoa niin paljon, että 1900-luvun alussa katsottiin tarpeelliseksi selvittää valtakunnan metsien tila tilastollisella inventoinnilla, joka oli yksi maailman ensimmäisistä.

Tuolloin aloitettujen inventointien ansiosta Suomi pystyi suunnittelemaan metsäpolitiikkaansa niin, että metsäkato saatiin pysäytettyä.

Sadan viime vuoden aikana Suomen metsävarat ovat 1,7-kertaistuneet. Vaikka näin jälkikäteen näkee, että tuolloin tehtiin myös virheitä, Suomella on silti hyvää kokemusta jaettavaksi. Voimme näyttää mallia siitä, kuinka tietoon pohjautuvilla järeillä päätöksillä voidaan pysäyttää metsien tilan heikentyminen ja tehdä täyskäännös.

Suomi on vaikuttanut metsien hyväksi pitkään myös FAO:ssa. Esimerkiksi järjestön metsäosastoa on johdettu kahteen otteeseen suomalaisvoimin.

Tuloksia on syntynyt. Niistä tuorein esimerkki on kehitysyhteistyöohjelma, joka toteutettiin 2010-luvulla Suomen asiantuntija- ja rahoitustuella. Ohjelma auttoi kehittyviä maita analysoimaan metsiensä tilaa ja luomaan pitkäaikaisia metsäohjelmia. Samalla tehtiin uraauurtavaa työtä avointen metsätietojärjestelmien kehittämiseksi. Ohjelmistokehityksessä syntyneillä työkaluilla on nyt tuhansia käyttäjiä yli 150 maassa.

Tuoreessa FAO:n arviossa on hyviäkin uutisia.

Maailman metsäpinta-ala pienenee, mutta pienenemisen vauhti on hidastunut. Suojeltu metsäpinta-ala on kasvanut, ja metsäsuunnitelmien kattavuutta on lisätty. Tämä viestii poliittisesta tahdosta käyttää metsiä kestävästi.

Metsien hävittäminen ja kestämätön käyttö voivat äkkiseltään näyttää jonkin yksittäisen maan tai maanosan murheelta. Kyseessä on kuitenkin koko maailman yhteinen ongelma. Siksi jokaisen meistä on tehtävä parhaansa vahvistaakseen myönteistä kehitystä. Vain siten voimme saavuttaa yhteiset kansainväliset tavoitteet metsien hävittämisen pysäyttämiseksi ja biodiversiteetin suojelemiseksi.

Suomella voi olla tässä kehityksessä vahva rooli. Voimme vaikuttaa muun muassa kehityspoliittisin keinoin siihen, että FAO:n seuraavassa inventaariossa metsäkadon todetaan edelleen hidastuneen ja metsien tilan parantuneen.

Anssi Pekkarinen ja Kari T. Korhonen

Pekkarinen on vanhempi metsäasiantuntija YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:ssa. Korhonen on johtava tutkija Luonnonvarakeskuksessa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.