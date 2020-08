Lapin raskaan liikenteen infrastruktuuria tulee kehittää yhteiskunnan kokonaisetu ja ilmastotavoitteet huomioiden.

Yara Finland oy suunnittelee fosfaattikaivoksen avaamista Savukosken Sokliin. Malmirikaste on tarkoitus kuljettaa rekka-autoilla maanteitä pitkin Soklista Kemijärvelle rakennettavaan uuteen terminaaliin. Vuorokaudessa kulkisi 110 rikasterekkaa suuntaansa, eli rekka 13 minuutin välein, vuorokauden ympäri. Terminaalista rikaste kuljetettaisiin eteenpäin junalla. Lapin ely-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tien parantamiseksi välillä Martti–Sokli.

Soklin lisäksi Itä-Lapissa on muitakin suuria kuljetustarpeita. Infrastruktuurin kehittämistä on tarkasteltava kokonaisuutena. Se on yhteiskunnan tehtävä. Liikenneviraston vuonna 2018 teettämä selvitys Jäämeren ratayhteyden kysyntäpotentiaalin ja vaikutusten arviointi lopetti tällä erää toiveet Jäämeren radasta.

Sodankylässä toimiva Kevitsan kaivos on tuotantomäärältään Suomen suurin avolouhos. Se kuljettaa malmirikasteensa rekkakuljetuksina Nelostietä pitkin Kemiin lastattavaksi edelleen laivaan tai junaan. Päivittäin kulkee kymmeniä rikasterekkoja, matkaa kertyy 300 kilometriä suuntaansa.

Ratkaisu on yhdistää Soklin ja Kevitsan kaivosten sekä metsäteollisuuden kuljetustarpeet. Rakennetaan sähköistetty rautatie Kemijärveltä Pelkosenniemelle. Kaivosten malmirikasteet kuljetettaisiin rekoilla Pelkosenniemelle, josta edelleen junalla Kemin satamaan. Kohtuullisin investoinnein voitaisiin hyödyntää maksimaalisesti rautatiekuljetuksia. Maantiekuljetukset lyhenisivät merkittävästi. Matkaa Kevitsasta Pelkosenniemelle on 100 kilometriä ja Soklista 130 kilometriä.

Kemijärven länsipuolelta Pelkosenniemen kautta kulkeva ratalinjaus oli mukana vuosina 2008–2009 tehdyssä Soklin rautatietä koskevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Rata kulkisi samassa maastokäytävässä kuin olemassa oleva voimajohto. Uutta rataa tulisi rakennettavaksi vain runsaat 50 kilometriä.

Pelkosenniemen kirkonkylän pohjoispuolelle rakennettaisiin lastausterminaali malmirikasteille sekä raakapuulle. Radan liikennesuorite olisi merkittävä, päivittäin useita junia suuntaansa. Rata olisi käytettävissä tulevaisuudessa muidenkin kaivosten (esimerkiksi Sakatti) tarpeisiin ja kaivoksille meneviin kuljetuksiin. Radalla voisi myös olla matkailullista potentiaalia. Myöhemmin rataa olisi mahdollista jatkaa Sodankylän ja/tai Soklin suuntaan.

Nyt on oikea aika tarkastella Lapin raskaan liikenteen infrastruktuurin kehittämistä. Se tulee tehdä yhteiskunnan kokonaisetu ja ilmastotavoitteet huomioiden. Rautatien rakentaminen Pelkosenniemelle vähentää rekkaliikennettä ja päästöjä, edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä hillitsee tienpidon kustannuksia.

Tomi Lounema

diplomi-insinööri, Helsinki

