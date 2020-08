Julkisessa terveydenhuollossa ei aina ole mahdollista tarjota perheille kaikkea, mitä ne tarvitsevat.

Kun perheeseen syntyy lapsi, jolla on erityisiä tarpeita, tai kun lapsi saa diagnoosin, vanhemmilla on usein iso tarve keskustella ajatuksistaan ja tunteistaan. Keskustelutukea on tarjolla, ja vanhempia olisi tärkeää ohjata sen äärelle, jotta perhe voisi sopeutua tilanteeseen. Se tukee perheen hyvinvointia.

Nimimerkki Yllätyksestä toipuneet (HS Mielipide 23.8.) toivoi, että heidät olisi ohjattu sairaalasta keskusteluavun pariin pyytämättä. Samaa toivomme me monet järjestöissä työskentelevät ammattilaiset, jotka tarjoamme keskustelutukea erityislasten vanhemmille. Toivomme, että kaikki tukea tarvitsevat löytäisivät sen äärelle.

Monet sosiaali- ja terveysjärjestöt tarjoavat maksutta ja matalalla kynnyksellä sekä ammattilaisten että vertaisten tukea eri kohderyhmille. Esimerkiksi me Harvinaiskeskus Noriossa tarjoamme keskustelutukea harvinaisiin, perimän muutoksiin liittyviin sairauksiin ja järjestämme vasta diagnoosin saaneiden lasten vanhemmille keskusteluryhmiä. Meillä on vuosien kokemus siitä, minkälaisia asioita pyörii mielessä uudessa tilanteessa ja miten tärkeää niistä on päästä puhumaan.

Julkisessa terveydenhuollossa ei aina ole mahdollista tarjota perheille kaikkea, mitä ne tarvitsevat. Olisikin tärkeää, että sairaaloista osattaisiin ohjata tukea tarvitsevia järjestöihin, jotka sitä tarjoavat. Sairaaloiden ja järjestöjen välillä tehdään jo paljon yhteistyötä, jonka ansiosta moni löytää tarjolla olevat palvelut. Mutta niin kauan kuin yksikin tukea tarvitseva jää ohjaamatta sen pariin, töitä pitää vielä tehdä.

Toivottavasti me perheiden kanssa työskentelevät otamme yhdessä haasteen vastaan ja huolehdimme, että tieto tarjolla olevasta tuesta saavuttaa kaikki sitä tarvitsevat.

Elina Rantanen

kehitysjohtaja

Ulla Parisaari

perinnöllisyyshoitaja

Harvinaiskeskus Norio, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

