Kimmo Rentola päätti mainion kolumninsa (HS 25.8.) toteamalla, että demokratia ei ensimmäiseksi lopu Pohjolasta, jossa valmiudet elää vaikeiden aikojen yli ovat vahvat. Toteamus toi mieleen Mauno Koiviston vastauksen, kun hän Venäjän idea -kirjan kirjoitettuaan vastasi yhdellä sanalla kysymykseen, mikä on Suomen idea: selviytyminen.

Kuvatessaan suomenruotsalaista kirjallisuutta Bo Carpelan käytti joskus ilmaisua the negative capacity, jolla hän tarkoitti taitoa muuttaa tappio, voimattomuus ja epävarmuus henkiseksi voitoksi. Ehkä se ei kuvaa vain kirjallisuutta vaan suomalaisuutta sinänsä. Tuosta selviytymisestä kertovat myös Vanhalan lausahdus ”hyvänä kakkosena tuli maaliin pieni sisukas Suomi” ja Saarijärven Paavon usko ”Herra koettaa vaan ei hylkää meitä”. Tämän selviytymisen, jossa on autettu naapuria silloin, kun halla vei sadon sieltäkin, on nähty nousevan luterilaisesta uskosta. Vieläkö meillä on valmiudet selviytyä vaikeiden aikojen yli?

Timo Junkkaala

kirkkohistorian dosentti, Helsinki

