Nyt pojatkin voivat saada rokotuksen papilloomavirusta vastaan.

Tämän vuoden syksystä lähtien pojillekin tarjotaan rokotusta papilloomavirusta (HPV) vastaan. Papilloomavirukset aiheuttavat osan peräaukon, peniksen sekä pään ja kaulan alueen syövistä. HPV-rokotus on aiemmin annettu vain tytöille, joilla HPV-rokote ehkäisee myös kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien syövän esiasteita ja siten myös kyseisiä syöpiä.

Kun rokotetaan sekä tytöt että pojat, viruskiertoa saadaan katkaistua tehokkaammin.

Suomessa sairastuu vuosittain noin 1 900 naista gynekologiseen syöpään. Noin 160 sairastuu kohdunkaulan syöpään ja emätin- ja ulkosynnytinsyöpään 144 (syöpärekisteri 2018). Lähes kaikissa kohdunkaulan syövissä on taustalla HPV-infektio.

Tyttöjen HPV-rokotukset alkoivat vuonna 2013. Tehokkaiden syöpähoitojen ansiosta monet kohdunkaulansyövän sairastaneet paranevat tai saavat elämäänsä useita lisävuosia. Leikkaus-, sytostaatti- ja sädehoidot kuitenkin aiheuttavat haittavaikutuksia, joista osa voi olla pitkäkestoisia tai pysyviä ja ne vaikuttavat potilaan fyysiseen ja psyykkiseen jaksamiseen – ja ennen kaikkea elämänlaatuun.

Gynekologiset syöpäleikkaukset voivat olla hyvin laajoja. Naiselta voidaan poistaa kohtu, munasarjat ja paljon imusolmukkeita. Monelle naiselle jää kroonisia kipuja ja särkyjä sekä suolisto- ja virtsaamisongelmia.

Syöpähoidot voivat vaikuttaa naisen seksuaalisuuteen. Nuoretkin naiset joutuvat mahdollisesti kärsimään hormonaalisista muutoksista ja vaihdevuosioireista. Monella sairastuneella ei ole mahdollisuutta saada biologisia lapsia. Saadessaan syöpädiagnoosin nuoret naiset joutuvat tekemään isoja päätöksiä, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen monella tavalla.

Pojille annettavalla HPV-rokotteella on mahdollisuus edelleen vähentää myös naisten edellä mainittujen syöpien ilmaantuvuutta ja siten myös inhimillistä kärsimystä. Nykyisin suomalaisista tytöistä noin 70 prosenttia ottaa HPV-rokotuksen. Osassa maata rokotuskattavuus on tätä korkeampi, osassa matalampi. Sekä tyttöjä että poikia rokottamalla voitaisiin Suomessa estää lähes 300 syöpätapausta vuosittain. Näistä naisten syöpiä on noin 200 ja miesten syöpiä yli 90. Tähän päästään, jos 70 prosenttia tytöistä ja pojista ottaa rokotuksen.

Yhdistyksemme toivoo, että yhä useammat nuoret ottaisivat kansallisessa rokotusohjelmassa tarjotun maksuttoman HPV-rokotteen. Vetoamme myös nuorten vanhempiin: tukekaa nuorianne hankkimaan rokote, jotta he saisivat suojan monia ikäviä syöpätauteja vastaan.

Marjo Sorsa

Espoo

Suomen gynekologiset syöpäpotilaat ry:n hallitus

