Sähköpotkulautojen pysäköinti halutaan järjestykseen (HS Kaupunki 31.8.). Olisi ollut helppoa tehdä selvät pelisäännöt sähköpotkulautojen käyttäjille niiden ilmestyessä markkinoille vuosi sitten. Viranomaiset eivät sitä silloin tehneet. Nyt tilanne on riistäytynyt täysin käsistä.

Potkulautailijat ajelevat suruttomasti jalkakäytävillä yrittäen väistellä jalankulkijoita. Kyydissä on usein kaksi henkeä, joskus jopa kolme. Minkäänlaista ikärajoitusta ei tunnu olevan. Liikennesääntöjä ei tunneta. Samoin näiden sähköllä kulkevien liikennevälineiden vauhti on usein myös jalankulkijoille vaarallinen.

Miten yleensä on mahdollista, että sähköllä käyvillä kulkuvälineillä voi estotta ajella jalkakäytävillä? Potkulautoja myös jätetään mihin sattuu. Näitä liikennesääntöjä noudattamattomia ei valvo kukaan. Tämä ilmiö on vetänyt mukanaan myös kaupunkipyöräilijöitä. Jalkakäytävistä on tullut potkulautailijoiden ja pyöräilijöiden temmellyskenttiä.

Antero Takala

Helsinki

