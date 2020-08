Nyt on taas se aika vuodesta, jolloin maanteillä liikkuja voi nähdä konkreettisia hiilinieluja: kesäkuussa peltojen laidoille alkoi ilmestyä valkoisia muovikääröjä, ja elokuun aikana niitä tuli lisää.

Näissä ”traktorinmunissa” on pelloilta korjattua nurmirehua. Kunkin rehupaalin sisältämään ruohoon on sitoutunut noin sata kiloa orgaanista hiiltä. Sen tuottamiseksi tuo ruoho on kasvaessaan poistanut ilmasta neljäsataa kiloa hiilidioksidia. Samalla se on luovuttanut ilmaan kolmesataa kiloa puhdasta happea.

Säiden suosiessa näitä rehupaaleja tulee lokakuussa vielä lisää. Jos kaikki Suomen pellot tuottaisivat nurmea parhaiden peltojen tapaan, ne poistaisivat ilmasta hiilidioksidia enemmän kuin Suomi aiheuttaa ilmastopäästöjä. Nurmiviljely on erittäin tehokas keino vähentää ilman hiilidioksidia.

Olavi Toukonummi

Salo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.