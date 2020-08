Keskustalaisten pääministerien näkemysten kirjaaminen olisi Suomen EU-politiikalle hyödyllistä.

Minulla on ollut jo noin vuoden verran yksi selkeä ja tarkka­rajainen yhteis­kunnallinen unelma: se, että keskustalaiset maamme entiset pää­ministerit Matti Vanhanen ja Juha Sipilä kirjoittaisivat yhdessä kirjan oma­kohtaisista kokemuksistaan Suomen EU-politiikan johtajina.

Kirja olisi kiinnostava, sillä keskusta on käyttänyt pääministerin EU-poliittista valtaa lähes puolet siitä ajasta, jonka Suomi on tähän mennessä ollut unionin jäsenenä – siis melkein yhtä kauan kuin Sdp ja ­kokoomus tuona samana aikana yhteensä.

Juha Sipilä tuli maamme EU-poli­tiikan keskiöön lähes tyhjästä. Hänellä olisi paljon kerrottavaa siitä, miten unionin politiikkaan sukeltaminen onnistuu suoraan syvästä päädystä. Jo varsin kokeneena puikkoihin astunut Matti Vanhanen (kesk) oli puolestaan EU-asioissa liki hämmentävän paljon edeltäjänsä Paavo Lipposen (sd) varjossa.

Lipposen mukaan Suomen tuli olla mukana unionin kaikissa ytimissä ja vahva komissio oli pienen jäsenmaan paras ystävä. Näistä näkemyksistä tuli vuosiksi, osin jopa vuosikymmeniksi, Suomen unionipoliittisen itseymmärryksen perusta. Vanhasta arvosteltiin ajoittain kipakastikin siitä poik­keami­sesta.

Sipilää kritisoitiin monissa taustakeskusteluissa myös siitä, että hän oli keskustalaisena pääministerinä oman eurooppalaisen viiteryhmänsä takia määritelmällisesti syrjässä siitä voima-akselista, joka muodostui vuoden 2019 eurovaaleihin asti varsin suvereenisti nimenomaan Sdp:n ja kokoomuksen eurooppalaisten sisarpuo­lueiden muodostamasta unionin vallankäytön ydinryhmästä.

Juuri tuo ydin sai kuitenkin pitkään vain vähän tilaa suomenkielisessä julkisuudessa.

Uskon, että Sipilän ja Vanhasen kes­kenään erilaisten kokemusten kirjaaminen olisi hyödyllistä Suomen pääministerin EU-poliittisen roolin ymmärtämisen ja arvioinnin takia.

Se auttaisi osaltaan valottamaan myös niitä jännitteitä ja voimalinjoja, joiden keskellä Suomen kulloinenkin pääministeri – myös Sanna Marin (sd) – muodostaa kuvaa unionin poliittisesta todellisuudesta ja tekee sitä koskevia linjauksiansa.

Unelmani ei tietysti ole lähelläkään toteutumista. Vanhasen ajan vie juuri nyt toiminta valtiovarainministerinä, ja kansanedustaja Sipilän fokus lienee tiiviisti kotimaiseen omistukseen liittyvissä kysymyksissä. En edes tiedä, olisivatko he kiinnostuneita kirjan kirjoittamisesta. Lisäksi unioniasioiden etulinja muodostuu juuri nyt demaripääministeristä.

Sanna Marinin eurooppapoliittisen ajattelun kulmakivien arviointi on kuitenkin vielä liian varhaista. Hänen kautensa on vasta alussa ja demareiden edellisestä eurooppapolitiikan vetovastuustakin on jo yli 16 vuotta. Sdp:llä on toki nyt myös komissaarin paikka Brysselissä, ja sen yhteydet eurooppalaisiin sisarpuolueisiinsa ovat vireät ja alati tiivistyvät.

Pääministerin tiekartassa riittää silti vielä paljon reittejä kuljettavaksi ja kompassin erantoa huomioon otettavaksi, sillä lopullinen tuntuma maastoon ja kyky lukea sitä syntyy tässäkin lajissa vain riittävän metsässä vietetyn ajan avulla.

Tutut teemat ovat silti kiinnostavia demareidenkin kohdalla. Vieläkö Paavo Lipposen perintö elää Sdp:n eurooppapoliittisessa ajattelussa? Millaisista kulmakivistä Suomen pääministerin eurooppapoliittinen ajattelu ylipäätään rakentuu 2020-luvun todellisuudessa? Millainen rooli on pääministerin oman puo­lueen eurooppalaisella viiteryhmällä?

Mikä osa päämiesten linjauksista nousee jäsenmaiden näkökulmia painottavista analyyseistä ja mikä puolestaan heidän aatteellisten viiteryhmiensä tavoitteen­asettelusta? Ja mikä edes on unionin voittava poliittinen koalitio? Paljonko moniäänisyyttä unionin linjan muodostamisessa ollaan valmiita sietämään tai sallimaan nyt ja tulevaisuudessa?

Osaan kysymyksistä saadaan vastauksia eduskunnan tänään alkavalla syysistuntokaudella, kun suuri sali alkaa ruotia EU:n heinäkuisen huippukokouksen päätöksiä. Niitä koskeva vääntö käynnistyy kuun puolivälin paikkeilla myös Euroopan parlamentissa.

Valtaa, johtajuutta ja tilannekuvan pätevyyttä on kuitenkin vaikea arvioida reaaliaikaisesti ihan vierestä. Siksi oma yhteiskunnallinen unelmani Vanhasen ja Sipilän yhteisestä kirjasta on edelleen voimassa.

Samalla toivon, että Euroopan parlamentin ja sen poliittisten ryhmien ajattelu ja teot saisivat tänä syksynä mahdollisimman paljon huomiota myös suomenkielisessä mediassa.

Kirjoittaja on Työeläkevakuuttajat Tela ry:n toimitusjohtaja.