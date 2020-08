Muut lehdet

Karjalainen kommentoi Suomen ympäristö­keskuksen ja Luonnon­vara­keskuksen tuoretta raporttia Suomen luonnon moni­muotoisuuden vähenemisestä.

”Kasvanut ympäristötietoisuus on herättänyt suomalaisia. Yhä useampi ymmärtää, että ilmastonmuutoksen hillitseminen turvaa osaltaan luonnon monimuotoisuutta. Monimuotoisuuden kaventumiseen ja vähenemiseen on vaikuttanut moni seikka. Suomalaisten vaurastuminen on lisännyt kulutusta. Talouskasvu on kiihdyttänyt luonnonvarojen hyödyntämistä. Oma osansa on ollut globaalilla kaupalla etenkin Suomen metsävarojen käytön lisäämisessä.”

”Kehitys voidaan kääntää ottamalla huomioon kaikessa päätöksenteossa luonnon monimuotoisuus ja sen vaaliminen. – – Tämä edellyttää muutoksia kulutukseen, tuotantoon ja kansainvälisen kaupan rakenteisiin.”

”Perustuslain mukaan vastuu luonnosta kuuluu kaikille. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että jokainen tarvitaan mukaan talkoisiin.”

”Suurimmat paineet monimuotoisuuden säilymiselle aiheuttavat tutkijaryhmän mukaan maa- ja metsä­talous, maankäyttö ja rakentaminen, saastuminen ja ilmastonmuutos. Maaseutuyrittäjiä ei osoitella sormella, eikä ole aihettakaan. Tuoreen ky­selyn mukaan enemmistö viljelijöistä ja metsänomistajista on pyrkinyt ke­hittämään omaa toimintaansa ympäristön kannalta kestävämmäksi.”

”Nyt ehdotetaan ruoantuotannon ohjausta luonnonvarojen kestävää käyttöä lisääväksi. Maan- ja vesien­käytön suunnitteluun pitäisi ottaa velvoite luonnolle aiheutuvien haittojen korvaamiseksi.”

Kainuun Sanomat muistuttaa, että aiemmin julkaistun luontosuhdebarometrin mukaan neljännes suomalaisista koki luontosuhteensa tiivis­tyneen.

”Luonnossa on vietetty enemmän aikaa ja luontokohteiden arvostus on kasvanut.”

”Koronakesä oli jättipotti kansallispuistoille. – – Ympäristöministeriöön on tullut jo viisi uutta kansallispuistohakemusta, ja toiveissa on myös nykyisten puistojen laajentaminen.”

”Moni on saanut nyt itse tuta, kuinka luonto lisää hyvinvointia ja terveyttä. Ihmisten huutoon on vastattava ja investointeja luontokohteisiin jatkettava.”

”Luonnon köyhtyminen pitää ja se voidaan pysäyttää. Suunta on tutkijoiden mukaan muutettavissa ottamalla luonnon monimuotoisuus huomioon kaikessa päätöksenteossa.”

”Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on tutkimusten mukaan myös suomalaisten vankka tahto. Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää sitä, sillä yksi luontokadon taustalla oleva tekijä on suomalaisten kulutuksen lisääntyminen.”