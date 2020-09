Pääministeri Sanna Marin (sd) nosti työajan lyhentämisen esille linjapuheessaan. Työnantajan näkökulmasta katsoen työtuntien vähentäminen palkkatasoa heikentämättä tuntuu merkilliseltä. Kuinka ihmeessä vaurautta voi jakaa reilulla tavalla näin toimien?

Annanpa esimerkin. Työntekijän tehtävä on koota 50 pölynimuria työpäivän aikana, koska sen on laskettu olevan mahdollista normaalin työajan puitteissa. Jos työaikaa vähennetään tunnilla, tavoite ei täyty. Tästä kärsii työnantaja, kun tuotantotavoitetta ei saavuteta. On palkattava yksi työntekijä lisää.

Mielestäni Marinin viesti on väärä. Lisätään tehokkuutta, ei lyhennetä työaikaa. Sen sijaan, että kiistellään kiky-minuuteista, tulisi keskittyä tehtävien suorittamiseen ja mitata ainoastaan työaikana saavutettuja tuloksia.

Teppo Vapaavalta

toimitusjohtaja, eläkkeellä, Siuntio

