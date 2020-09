Olemme kesästä lähtien järjestäneet osatyökykyisille ansaintamahdollisuuksia metsämarjojen ja puutarhamarjojen poimimisen parista. Olemme kuljettaneet heitä metsään ja marjatilalle, tukeneet työskentelyssä sekä auttaneet itse kerättyjen metsämarjojen myymisessä. Viiden kuukauden hankkeemme on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.

Erityisesti metsämarjojen poiminta on herättänyt suurta innostusta. Marjatilalla työskentelyyn on liittynyt enemmän haasteita, mutta sekin on osoittautunut mielekkääksi ansiotyöksi joidenkin osallistujien kohdalla.

Metsämarjojen ja puutarhamarjojen poimimista tulisi pohtia valtakunnallisella tasolla osana osatyökykyisten ansaintamahdollisuuksien kehittämistä. Ne voisivat oikealla tavalla järjestettynä tarjota tuhansille osatyökykyisille mahdollisuuden mielekkääseen kausityöhön.

Mikko Juvonen

hankekoordinaattori, Savonlinna

