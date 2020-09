Lukio juurruttaa opiskelijaansa yksilöllisen pärjäämisen ja tehokkuuden eetosta.

Lukiolaisten ilmastotiedot ovat kehnonlaiset ja asiaan olisi uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa syytä kiinnittää huomiota. Näin kulkee ajatus Viivi Sorsan ja Matti Jantusen taannoisessa mielipidekirjoituksessa (HS 26.8.). Paha olla eri mieltä. Eri oppiainerajat ylittävälle ilmastokokonaisuudelle olisi totisesti tarvetta, mutta haaveeksi asia jäi vielä tässäkin uudistuksessa. Ei vastalausetta tähänkään.

Mutta onko heikko tietämys ilmastoasioista lopulta yllättävää? Nuoret ovat yleensä kiusallisen ajattelukykyisiä. He ovat – aivan oikein – käsittäneet, että ilmastoasiat ovat heihin suunnatussa sivistys- ja kasvatusprojektissa täysin toisarvoinen asia. Heitä ympäröivän yhteiskunnan ja koululaitoksen odotukset ovat toisaalla. Lukio juurruttaa opiskelijaansa yksilöllisen pärjäämisen ja tehokkuuden eetosta. Ihanne on julkilausutusti rakentaa tasapainoisia yksilöitä tulevaisuuden yhteiskuntaan mutta todellisuudessa valmentaa ”osaajia” jatkuvan kasvun markkinatalouteen ja ohjata kuluttajakansalaisuuteen. Useiden mielestä asia on sitä paitsi yksi ja sama.

Ilmastokriisi on ikävä aihe, sillä se haastaa kaiken edellisen. Entisen maailmanmenon on pysähdyttävä, ja sen on tapahduttava hyvin nopealla aikataululla. Muutos antaa toistaiseksi odottaa itseään niin yhteiskunnassa kuin lukioissakin. Koulu on pulassa ilmastoasian kanssa. Se arkailee asemaansa yhteiskunnallisena muutosvoimana, ja kaikkein vähiten se haluaa muuttua itse. Ratkaisuna on ollut tuottaa perustoiminnon oheen minimimäärä ilmastoasiaa, usein erilaisina tempauksina, tapahtumina tai teemapäivinä. Tiedostaville, kysymyksen kohtalonomaisuuden ymmärtäville nuorille tämä muutoksen larppaaminen on varmaankin hämmentävää, suurimmalle osalle muista kai lähinnä rasittavaa.

Miksi vain minimaalinen osa lukiolaisista siis pystyy tyydyttävästi selittämään kasvihuoneilmiön? Ehkä siksi, että nuoret ovat vaistomaisesti ymmärtäneet heille tässä näytelmässä sälytetyn osan kataluuden. Sen, että aikuiset – myös heidän kasvattajansa – ovat päättäneet olla ponnistelematta ilmastokriisin suhteen ja sen sijaan laskevat taakan katastrofista nuorten harteille. Lukiolaisten enemmistö vieroksuu tätä osakseen kaavailtua tulevaisuudenkuvaa ja on päättänyt sekin sulkea silmänsä. Huono mennä moittimaan, sillä toiminta on meidän antamamme esimerkin mukaista. Ovat ottaneet opikseen.

Miika Siironen

lukion opinto-ohjaaja, Oulu

