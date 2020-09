Opettajan työn lähtökohta on, että sukupuolesta riippumatta oppija kykenee jatkuvasti kehittymään taidoissa ja tiedoissa ja myös ylittämään itsensä.

Ilkka Kaitila, Nina Sajaniemi ja Vappu Taipale esittivät (HS Mielipide 23.8.), että poikien heikompiin oppimistuloksiin tulisi puuttua erityisesti pojille soveltuvilla pedagogisilla ratkaisuilla. On hämmästyttävää, että he esittivät sukupuolen mukaan räätälöityä kasvatusta julkiseen koulutusjärjestelmään.

Kannanottoon sisältyi normatiivinen oletus siitä, millaisia pojat ovat oppijoina. Pedagogisen työn ei tule kuitenkaan perustua sukupuolesta tehtyihin oletuksiin.

Esimerkiksi taitavia lukijoita on sekä pojissa että tytöissä ja tietysti myös muissa sukupuolissa. Jos siis on paljon poikia, jotka ovat taitavia tai hyvän keskitason lukijoita, miksi takertua ajatukseen, ettei se olisi mahdollista pojille muutenkin?

Entä onko poikien psykofyysinen kehitys muuttunut sinä aikana, kun oppimistulokset ovat heikentyneet? Entä tyttöjen? Tuskin. Oletan, että ihmisen psykofyysinen kehitys ei ole muuttunut merkittävästi 15 viime vuoden aikana.

On myös tutkimusnäyttöä siitä, että opettajajohtoisuus hyödyttää heikompia oppijoita riippumatta sukupuolesta.

Pedagogiseen työhön tarvitaan sukupuolisensitiivisyyttä eli kykyä ymmärtää, että sukupuolen ilmaisu on moninaista ja että ihminen ymmärtää todellisuutta sukupuolen kategorian kautta. On vahingollista ehdottaa, että oppilaita tulisi ryhmitellä sukupuolen mukaan, sillä se vahvistaa normatiivista käsitystä siitä, millaisia pojat ovat.

On kyse kasvatuksen ihmiskuvasta. Opettajan työn lähtökohta on, että oppija kykenee jatkuvasti kehittymään taidoissa ja tiedoissa ja myös ylittämään itsensä, riippumatta siitä, mikä hänen sukupuolensa on.

Heidi Kangas

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Helsinki

