Patruunoiden aikaan tehtaat huolehtivat työntekijöidensä toimeentulon lisäksi heidän asumisestaan, terveydestään ja sosiaalisista tarpeistaan.

UPM-Kymmenen Kaipolan paperitehtaan sulkeminen on nostanut esiin kysymyksen yrityksen yhteiskuntavastuusta. Pääministeri Sanna Marin (sd) on korostanut yrityksen vastuuta työpaikoista.

”Patruunoiden aikaan” tehtaat kantoivat sosiaalista vastuuta. Ne huolehtivat työntekijöidensä toimeentulon lisäksi heidän asumisestaan, terveydestään ja sosiaalisista tarpeistaan, muun muassa harrastuksista. Sittemmin kuvaan ovat tulleet yritysten ympäristövastuut.

Yritys hyötyy yhteiskunnan investoinneista työvoiman koulutukseen, taloudelliseen infrastruktuuriin ja oikeusnormiston ylläpitämiseen. Siltä voi siksi odottaa vastavuoroisuutta. Yritysten taloudellinen vastuu ei kuitenkaan voi sisältää vastuuta työpaikoista.

Suomessa ei ole työllistämisvelvoitetta. Mitä tahansa odotuksia tähän on liittynyt, Kaipolan tehdas on tämän vastuun ilmeisen hyvin kantanut. Tehdas on ollut toiminnassa 1950-luvulta lähtien investoiden vuosien varrella seitsemään paperikoneeseen. Se on työllistänyt tuhansia suomalaisia, antanut ihmisille toimeentuloa ja yhteiskunnalle verotuloja työvoiman palkoista, yrityksen voitosta ja tuotteiden arvonlisästä.

Globalisaatioaallon myötä Suomen talous on kytketty osaksi globalisaatiokehitystä. Paperin kysynnän lasku maailmalla merkitsee sitä, että eri maissa sijaitsevia paperitehtaita suljetaan yksi toisensa perään. Kysymys on nollasummapelistä.

Ei riitä, että tehdas on kannattava; sen on oltava kannattavampi kuin tehtaat kilpailijamaissa. Työpaikat säilyvät pisimpään siellä, missä pääoman tuotto on korkein. Kaikki kustannustekijät vaikuttavat. Suorat yritystuet ovat seurausta siitä, että niitä on käytössä kilpailijamaissa. Lehtitietojen mukaan Suomen paperimiesten palkat ovat kolmanneksen suuremmat kuin Ruotsissa ja Saksassa. Miten ay-liike on tämän tiedon valossa tiedostanut oman yhteiskuntavastuunsa?

Vastuu turvaverkkojen rakentamisesta ja työvoiman uudelleen koulutuksesta on siirtynyt hyvinvointiyhteiskunnalle. Yhteiskunnan vastuulla on siksi myös yritysten toimintaympäristön kehittäminen niin, että Suomi pärjää mainitussa nollasummapelissä.

Vesa Kanniainen

kansantaloustieteen emeritusprofessori, Helsinki

