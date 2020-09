Vastakkainasettelu ja sen vaatima väärinymmärtely on maailmalla huomattu toimivaksi tavaksi tehdä politiikkaa. Se ei kuitenkaan auta pandemian toiseen aaltoon varautumisessa.

­

Kun poliitikko ei uskalla tai halua sanoa mieli­pidettään jostain asiasta, hän vaatii ”keskustelua”. Suomalaiset ovat viime kuukausina päässeet keskustelun makuun. Erittäin avoimen kansalais­opiston syksyn kurssi­tarjonnassa on tarjolla on ollut syventävät kurssit epidemiologiasta, Euroopan integraatiosta ja talous­tieteestä.

Velkakriisi ja elpymispaketti saivat suomalaiset kiinnostumaan integraatiosta. Mitä tarkoittaa taloudellinen yhteisvastuu? Kuinka paljon Euroopan keskuspankki ottaa taseeseensa riskiä? Mitä EU:n perussopimukset kertovat unionin velanotosta? Yhdelle elpymispaketti on sopimusrikkomus, toiselle tapa pelastaa Eurooppa.

EU:n puolustajat ja kriitikot puhuvat tahallaan ohi toistensa: sanat ja ilmaisut venyvät, pyrkimys totuuteen ja toisen ymmärtämiseen väistyy.

Samaa sohimista on talousväittelyssä. Kannattavuus, kilpailukyky ja yhteiskuntavastuu ovat tänä syksynä ilmaisuja, joita käytellään astaloina.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoi Kaipolan paperitehtaan sulkeutuvan ulkoisten syiden vuoksi. Pesonen kertoi, että paperin kulutus vähentyy, minkä vuoksi suomalaisten tehtaiden on yhä vaikeampaa pitää kiinni markkinaosuuksistaan. Pesonen kertoi, että verot ja palkkakulut rasittavat liikaa kilpailukykyä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) är­syyntyi provosoivasta heitosta hallitukselle. Marin kyseli yritysten yhteiskuntavastuun perään ja tiedusteli, oliko järkevää sulkea kannattava tehdas pandemian aikana. Vasemmiston joukoissa toivottiin, että irtisanominen pitäisi tehdä vaikeammaksi.

Marinin kysymyksessä on se ongelma, että UPM ei ole ilmoittanut Kaipolan kannattavuuslukemia. Tiettävästi ne ovat heikot, ja paperin kulutuksen kutistuessa tehtaita suljetaan kannattamattomimmista alkaen, jotta paperin tuotanto vähentyisi ja parhaimmat osat jäisivät henkiin.

Kannattavuudessa kyse ei ole tästä hetkestä ja yhdestä tehtaasta, vaan tulevista näkymistä ja koko alasta.

Monelta jäi huomaamatta, että UPM on jo sulkenut paperitehtaansa Ranskassa, jota yhtiö pitää myös ”ulkoisten syiden” vuoksi kilpailukyvyttömänä. Ranskassa irtisanominen on Suomeen verrattuna hyvinkin hankalaa. Toisaalta muutama Pesosen ongelmaksi mainitsema kustannus – kuten teollisuuden sähkön hinta – on laskemassa.

Keskon pääjohtaja Mikko Helander antoi sivustatukea (Karjalainen 28.8.). ”Sosialismi on viety Suomessa pidemmälle kuin missään muualla maailmassa Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta”, hän tiivisti. Myöhemmin hän väitti vitsailleensa.

”Kilpailukykykin” kelpaa lyömä­aseeksi. Suomen Pankki laski, että Suomen kustannuskilpailukyky on viime vuosina kohentunut, mutta nyt se voi heikentyä. Sama väittely kilpailukyvyn mittaamisesta ja sen ongelmallisuudesta käytiin kilpailukyky­sopimuksen tekemisen alla. Silloinen hallitus uskoi Suomen Pankin laskelmia, joiden mukaan kustannuskilpailukyky oli rapautunut. Hallitus sai puhuttua työmarkkinat mukaansa tekemään kiky-sopimusta.

Nykyinen hallitus ei mitään vastaavaa rakenna, joten hallituksen puolustajat ryhmittyvät kertomaan, että ongelma ei ole palkoissa vaan yrityksissä, jotka eivät tee investointeja ja tutkimuspanostuksia alkaakseen tuottaa kilpailukykyisempiä tuotteita. Mittauskin on kuulemma puutteellinen ja Pesosella liian kova palkka.

Vastakkainasettelu ja sen vaatima väärinymmärtely on maailmalla huomattu toimivaksi tavaksi tehdä politiikkaa: ihmiset kiinnostuvat ja valitsevat puolensa. Suomessa vastakkain olivat perussuomalaiset ja vihreät, kun politiikan agendan täyttivät maahanmuutto ja ilmastonsuojelu.

Nämä teemat ovat jääneet hieman taka-alalle, ja osansa polarisaatiolla kerättävästä huomiosta haluavat muutkin puolueet ja etujärjestöt. Vastustajia haetaan, heitä demonisoidaan kärjistyksillä, ja talouden mittarit sekä käsitteet rukataan itselle sopiviksi. Nyt kun pandemian toinen aalto on iskemässä, talouden sekä politiikan päättäjät tarvitsisivat erityisen paljon luottamusta toisiinsa – tai edes jaetun käsityksen siitä, miten talouden kehitystä tulee seurata.

Tällä kertaa vaatimus paremmasta keskustelusta ei ole tyhjä fraasi.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.