Muut lehdet

Aamulehti pitää jopa yllättävänä, kuinka innokkaasti suomalaiset ovat ottaneet vastaan korona­virus­tartuntojen jäljittämiseen tarkoitetun Korona­vilkku-sovelluksen.

”Koronavilkku saavutti yli miljoona latausta vuorokaudessa sen ilmestymisestä sovelluskauppaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tavoitteena oli, että miljoonan rajapyykki saavutetaan kuukaudessa.”

”Nopean lataustahdin voidaan nähdä kertovan suomalaisten ennakkoluulottomasta suhtautumisesta digiratkaisujen mahdollisuuksiin. Lisäksi taustalla ovat sellaiset käy­tännön edellytykset, kuten hyvät ja nopeat internetyhteydet ja moderni älylaitekanta. Ilman niitä vastaava tuskin olisi mahdollista.”

”Sovellus vaikuttaa selkeältä ja helppokäyttöiseltä. Tosin vasta lähiviikkoina nähdään, kuinka hyvin se todella auttaa tartuntojen jäljittämisessä ja tartuntaketjujen pysäyttämisessä.”

”Ennakkoon eniten huolta on herättänyt sovelluksen tietosuoja. Pelkoja on hälvennetty muun muassa avoimella lähdekoodilla. Se on tärkeää, sillä ihmisen terveyteen liittyvässä sovelluksessa luotettavuudesta ei voi tinkiä.”

”On kuitenkin hyvä muistaa, ettei Koronavilkku yksin pysäytä viruksen etenemistä Suomessa. Tällä hetkellä tartuntojen määrä on vielä hyvin maltillinen.”

”Jotta tilanne ei pahene tai jopa paranee, tarvitaan edelleen myös muita keväällä opittuja toimintatapoja. Sairaana ei ole asiaa ihmisjoukkojen keskelle, vaikka kuinka olisi sovellus taskussa.”

Lapin Kansan mukaan Korona­vilkun suosio kertoo suomalaisten äly­puhelin­taidoista ja vastuun­tunnosta mutta myös huolesta.

”Covid-19-virus on vaikeuttanut elämäämme viime keväästä lähtien, eikä siitä ole tullut vieläkään osa ’uutta normaalia.’ Pelko tartunnasta hallitsee edelleen useimpien tekemisiä ja tekemättä jättämisiä.”

”Koronavilkku ei ole täsmärokote tautiin vaan yksi lisätyökalu viruksen vastaiseen taisteluun. – – Kyse ei ole kasvottoman ’isonveljen’ valvonnasta vaan anonyymistä järjestelmästä, joka ei kerro, mistä, milloin ja keneltä tartunnan on voinut saada.”

”Koronapandemia ei ole ohi vielä aikoihin, jos koskaan. Kaikki helpotuskeinot taudin kanssa elämiseen tulevat tarpeeseen. Mitä useampi lataa vilkun, sitä paremmin sovellus toimii tartuntojen jäljittämisessä. Näin voidaan estää viruksen holtiton leviäminen ja viime kevään tapahtumien toistuminen.”

”Koronasovellus on käytössä jo monessa valtiossa. – – Useimmissa maissa lataukset ovat jääneet noin viidennekseen kansasta, mikä ei ole riittävä määrä. Ihannetapauksessa sovellus löytyy joka toisen kansalaisen puhelimesta. Nykyvauhdilla tämä on täysin mahdollista Suomessa.”