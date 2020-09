Vieraskynä

Mercosur-sopimus on EU:n kaupan koetinkivi

Etelä-Amerikan maiden kanssa hiotun sopimuksen kaatuminen olisi huono uutinen Suomellekin.

Euroopan unioni on neuvotellut vapaa­kauppa­sopimuksesta Brasi­liasta, Argentiinasta, Uruguaysta ja Paraguaysta koostuvan Mercosur-kauppa­yhteisön kanssa pari­kymmentä vuotta. Kesällä 2019 sopimuksesta päästiin vihdoin poliittiseen yhteis­ymmärrykseen. Sen jälkeen tekstejä on käyty läpi ja varmisteltu, että saavutetut tulokset on kirjattu oikein.

Kun tämä työ on saatu päätökseen ja käännökset kaikille virallisille kielille tehtyä, EU-komissio esittää sopimuksen allekirjoittamista. Lopullisesti sopimus tulee voimaan, kun se saadaan hyväksyttyä kaikissa EU-jäsenmaissa, Euroopan parlamentissa sekä tietenkin Mercosur-maissa. Sopimus on kuitenkin nyt vaakalaudalla.

Mercosur-sopimus on päänavaus suhteellisen suljetuille markkinoille. Kyseessä on yksi maailman suurimmista talous­alueista: Mercosur-maissa asuu yli 260 miljoonaa ihmistä, ja alue kattaa noin 80 prosenttia Latinalaisen Amerikan bruttokansantuotteesta.

Tämä on Mercosur-maiden ensimmäinen varsinainen vapaakauppasopimus. EU saa siten suhteellista etua muihin yhteisön kauppakumppaneihin verrattuna. Koska Mercosur-maissa on vielä paljon kaupan esteitä, sopimus tuo merkittäviä etuja eurooppalaiselle teollisuudelle ja palvelu­yrityksille. Komissio on arvioinut, että pelkkinä tullinalennuksina sopimuksesta saadaan noin neljän miljardin euron hyödyt.

Sopimus on herättänyt myös huolta. Naudanlihan, siipikarjan lihan ja sokerin tuontikiintiöt ovat hermostuttaneet etujärjestöjä joissain EU-maissa. Mercosur-alueen tuotteiden kilpailukyky, laatu sekä EU-standardien ylläpito ovat herättäneet kysymyksiä. Kestävän kehityksen lukua, jossa sopimuksen osapuolet suostuvat noudattamaan kansainvälisiä ympäristösopi­muksia ja työelämän normeja, on arvosteltu puutteelliseksi.

Pian poliittisen yhteisymmärryksen syntymisen jälkeen kauppasopimus joutui yleisen mielipiteen hampaisiin, kun Amazonin alueen metsäpalot nousivat otsikoihin ja Brasilian presidentti Jair Bolsonaro intoutui vähättelemään ilmastonmuutosta. Joissain EU-maissa vaadittiin brasilialaisen naudanlihan tai soijarehun tuontikieltoa, toisissa haluttiin asettaa metsähakkuiden kieltäminen kauppasopimuksen hyväksymisen ehdoksi.

Itävallan ja Irlannin parlamenteissa äänestettiin jo viime vuonna sopimuksen hylkäämisen puolesta. Hollannin alahuone hylkäsi sopimuksen nyt kesäkuun alussa ja vaati maan hallitusta ilmoittamaan kannan komissiolle.

Sopimuksen puolustajat katsovat sen tarjoavan kauppaetujen ohella välineen, jolla Mercosur-maat voidaan saada tiiviimpään yhteistyöhön ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Mercosur-maat vahvistavat sopimuksessa esimerkiksi sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimukseen ja sen tehokkaaseen toimeenpanoon. Elintarviketurvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin ja anti­bioottiresistenssiin liittyvää yhteistyötä kehitetään. Ellei sopimusta saada voimaan, EU:lla ei ole senkään vertaa vaikutusmahdollisuuksia eteläamerikkalaisiin kauppakumppaneihinsa.

Saksa oli aikeissa pyrkiä sopimuksen allekirjoittamiseen heinäkuussa alkaneella puolivuotisella EU-puheenjohtajuuskaudellaan. Hanke on kuitenkin nyt vastatuulessa Saksassakin.

Sopimus sisältää kauppaosuuden lisäksi poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön elementtejä, joten se tulee hyväksyä yksimielisesti. Voikin olla, että komissio ehdottaa kauppaosuuden hyväksymistä erikseen. Tällöin sopimus voidaan haluttaessa hyväksyä määräenemmistöllä.

Mercosur-sopimuksen kaatuminen olisi merkittävä takaisku EU:lle ja sen kauppapolitiikalle. Ilmeinen riski on, että seuraavatkin sopimukset jäävät hyväksymättä. Kun monenvälinen kauppajärjestelmä on tuuli­ajolla, kahdenväliset ja alueelliset neuvottelut ovat ainoa vaihtoehto avata kauppasuhteita ja purkaa kaupan esteitä.

Kauppasopimuksen jääminen koneiston rattaisiin olisi monessa mielessä äärimmäisen huono uutinen myös Suomelle, sillä korona­virus­kriisin keskellä tarvitsemme myös vienti­vetoista kasvua.

Pasi-Heikki Vaaranmaa

Kirjoittaja on ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö.

