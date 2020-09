Muut lehdet

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että hallitus ja edus­kunta joutuvat syys­kauden aluksi palaamaan korona­virus­kriisin merkeissä jo keväältä tutun kysymyksen ääreen.

”Talous vai terveys – rahat vai henki? Oikea vastaus ei löydy kummastakaan yksistään, vaan sitä on etsittävä mahdollisimman pienten terveyshaittojen ja mahdollisimman pienten taloushaittojen välillä tasapainoillen.”

”Vaakalaudan yhdessä päässä on kansan terveys ja ihmishenget, toisessa päässä on tuhansien yritysten koh­talo ja kymmenientuhansien kansalaisten työpaikat ja toimeentulo.”

”Vastakkaisiin suuntiin vetävät ristipaineet kiteytyvät paraikaa esimerkiksi matkailualan ahdinkoon – ja kiistakysymykseen, pitäisikö rajarajoituksia kiristää vai keventää.”

”Taloushuolet ovat lisääntyneet kevään jälkeen vielä terveyshuoliakin enemmän, sillä talous on taantunut ilman hetkenkään kesäsuvantoa.”

”Rajarajoituksista on koitunut vaikeuksia muillekin kuin matkailu­alalle, sillä moni ala ja moni toiminto on marjanpoiminnasta teollisuuden huolto- ja asennustöihin varsin riippuvainen ulkomaisesta keikkatyö­voimasta. Samoin kotimainen vienti on täysin riippuvainen myynti-, asennus- ja huoltoväen mahdollisuudesta matkustaa asiakkaiden luo maail­malle.”

”Kokonaan matkustamista tuskin voi vielä vapauttaa, sillä se nostaisi terveysriskit liian suuriksi. Toisaalta myös taantuman pitkittymisestä koituu ajan oloon pahenevia terveyshaittoja.”

”Tasapainoa onkin haettava nykyistä tehokkaamman testaamisen – tai maahan tulijoilta vaadittavien negatiivisten testitulosten – ja tuntuvasti nykyistä lievempien rajarajoitusten yhdistelmästä. Suomi ei elä – eikä voi elää – umpiossa.”

Aamulehden mukaan yksi lähiajan suuria päätöksiä on, mitä Sanna Marinin (sd) hallitus tekee matkailu­rajoituksille.

”Jos matkailurajoitukset pidetään nykyisellään, ei Lapin hangilla juuri ulkomaalaisia näy. Se tietäisi kovaa iskua paitsi Pohjois-Suomelle niin myös koko maalle.”

”Hallitus ei ole helpon asian edessä. Toisella puolella vaakakupissa ovat työpaikat ja talous ja toisella puolella mahdolliset koronan leviämisen tuomat ongelmat jopa kuolemantapauksineen.”

”Terveyden korostaminen on ollut koko korona-ajan merkittävässä roolissa, mikä on erittäin hyvä asia. Nyt olisi kuitenkin yritettävä löytää luovia ratkaisuja, joilla koronavirus saataisiin pysymään kurissa niin, ettei elinkeinoelämä joudu kohtuuttomaan tilanteeseen.”

”Kaikki mahdolliset ratkaisut on syytä käydä nyt läpi. Kerrannaisvaikutukset ulottuvat terveyteenkin, jos talvimatkailu tyssää pahasti ja työttömyys kasvaa suureksi.”