Ammattikorkeakoulun valintakokeessa suomen kielen taidolla on liian suuri paino

Aiempi käytäntö, jossa testattiin motivaatiota hakeutua tietylle alalle, oli yhdenvertaisuuden kannalta parempi.

Ammattikorkeakouluissa on suurelta osin siirrytty sähköiseen valintakokeeseen, johon ei ohjeiden mukaan voi valmistautua. Käytännössä valmistautuminen on mahdollista, mutta se on huomattavasti helpompaa suomalaisesta lukiosta juuri valmistuneille kuin vanhemmille alanvaihtajille tai toisesta kulttuurista tulleille maahanmuuttajille. Myös ensikertalaisuuskiintiöt heikentävät alanvaihtajien mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

Maahanmuuttajataustainen ystäväni on yliopistokoulutettu, mutta hän ole työllistynyt alalleen. Hän haluaisi siksi kouluttautua uudelleen esimerkiksi bioanalyytikoksi. Nykyisissä ammattikorkeakoulujen valintakokeissa on kuitenkin vahva suomen kielen painotus. Se on haastava jo suomea äidinkielenään puhuville, mutta todennäköisesti lähes mahdoton kieltä vielä opetteleville.

Mielestäni aiempi käytäntö, jossa testattiin ennakkomateriaalin avulla motivaatiota hakeutua tietylle alalle, oli yhdenvertaisuuden kannalta parempi. Jos koe liittyisi yksinomaan ennakkomateriaaliin, aiheeseen liittyvää erikoissanastoa voisi opetella ennen pääsykoetta. Näinhän on usein työssä ylipäänsä: aina ei tarvita valmiiksi äidinkielen veroista kielitaitoa vaan sanastoa voi kerryttää aihealue kerrallaan.

Järkevältä tuntuisi myös aiemman tutkinnon huomioiminen pääsykoepisteissä varsinkin silloin, jos se liittyy haettavaan alaan. Eikö tärkeintä olisi alaan liittyvän asiasisällön ymmärtäminen, pärjääminen käytännön työssä ja motivaatio?

Onko meillä varaa jättää älykkäitä, kouluttautuneita maahanmuuttotaustaisia työttömiksi, kun voisimme heidätkin huomioivalla politiikalla saada lisää veronmaksajia ja tyytyväisiä kansalaisia?

Julia Hämäläinen

biologi, bioanalyytikko, Helsinki

