Vammaiset on saatava mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon

YK on aiheellisesti kehottanut maailman valtioita kiinnittämään huomiota vammaisten ihmisten asemaan koronapandemiaan liittyvissä toimissa.

Jouni Hemberg, Ossi Heinänen ja Tiina Saarikoski käsittelivät (HS Mielipide 18.8.) tärkeää asiaa: koronaviruspandemian vaikutukset ulottuvat kauas, ja apurahoitusta tarvitaan tukemaan kaikkein haavoittuvimpia.

Monesti kriisien ja kaiken hädän keskellä kuitenkin unohdetaan kehitysmaiden vammaiset aikuiset ja lapset. He ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa. YK on aiheellisesti kehottanut maailman valtioita kiinnittämään huomiota vammaisten ihmisten asemaan koronapandemiaan liittyvissä toimissa. Julkilausuman keskeinen viesti on yhdenvertaisuus ja osallisuus: vammaisia ihmisiä koskevia päätöksiä ei saa millään tasolla tehdä ilman heitä itseään.

Koronatiedotus ei välttämättä tavoita vammaisia ihmisiä, etenkään kehittyvissä maissa. Internet tarjoaa mahdollisuudet monipuolisimpiin tiedonvälityksen keinoihin, mutta ne eivät hyödytä, jos nettiyhteyksiä ei ole.

YK:n mukaan tietoa pitäisi jakaa niin viittomakielellä, selkokielellä kuin henkilökohtaisesti keskustelemalla ihmisten kanssa. Hyvä ratkaisu on ottaa tiedotukseen mukaan vammaisten ihmisten omat järjestöt, joilla on valmiiksi hyvät verkostot ja alan asiantuntemus.

Koronapandemia on levinnyt niin rajusti ja äkillisesti, että monet valtiot ovat päättäneet priorisoida sairaanhoitoa. Tämä on johtanut siihen, että vammaiset ihmiset ovat jääneet ilman testausta ja hoitoa. Yhteiskuntien mennessä kiinni seurauksena on nälänhätä. Ruokavarastoja ja turvaverkostoja ei ole.

Vammaisten ihmisten tarpeiden huomioiminen kriiseissä ja niihin varautumisessa on melko uusi asia, vaikka tarvetta on ollut kauan.

Vammaiset ihmiset ovat jääneet sinne, mistä muut ovat voineet paeta. Sielläkin, missä vammaisia olisi haluttu auttaa, osaaminen ja keinot ovat puuttuneet, eikä ole ollut aikaa kysyä vammaisilta ihmisiltä itseltään.

Abilis-säätiö on kohdistanut tukeaan vammaisten ihmisten auttamiseen pandemiassa kehitysmaissa. Yli 50 projektin avulla on jaettu ennalta ehkäisevää tietoa, hygieniatuotteita, ruokaa, vettä ja muita elintärkeitä tarvikkeita. Yhteistyötä tehdään suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotta vammaiset ihmiset saadaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan avustustoimintaa.

Sari Loijas

hallituksen puheenjohtaja

Amu Urhonen

hallituksen varapuheenjohtaja

Marjo Heinonen

toiminnanjohtaja, Abilis-säätiö

