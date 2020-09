Oikealta tulevaa pitää väistää, eikä pysäköityjen autojen välissä sukkuloidessa saa ajaa kahdeksaakymppiä.

Talo­yhtiömme jäte­säiliöiltä on runsaan sadan metrin matka kadulle. Matkan varrella vasemmalla puolella on kolme rappu­käytävää ja oikealla neljä ajo­väylää pysäköinti­paikoille ja auto­talleille. Sadan metrin väylä, jolla nopeus­rajoitus on kymmenen kilo­metriä tunnissa, on vuosien mittaan usein kelvannut kiihdytys­kaistaksi jäte­auton kuljettajille ja pitsa­kuskeille.

Suomalaiskuskien liikennesääntöjen tuntemus ja liikennekäyttäytyminen tuntuvat lentävän ikkunasta ulos parkkialueilla. Kauppakeskuksissa ongelmaa on ratkaistu rakentamalla hidastetöyssyjä leveimmille ajoväylille.

Vuodesta 2009 alkaen pysäköintialueilla on sattunut yli 400 000 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa. Tuoreimmat tiedot ovat toissa vuodelta, jolloin vahinkoja korvattiin yli 45 000.

Valtaosa vahingoista on havainnointivirheistä johtuvia peltivaurioita. Pysäköintialueilla tapahtuu vuosittain noin 1 500 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Vuosina 2009–2018 näissä onnettomuuksissa kuoli 41 ihmistä.

Henkilöautossa on nykyään pysäköintitutkat ja peruutuskamerat, mutta silti vahinkojen määrä on vuosittain pysynyt käytännössä samana.

Havainnointiongelmien lisäksi pysäköintialueiden suurimpia pulmia ovat väistämissääntöjen unohtaminen ja tilanne­nopeudet.

Ensimmäisen ongelman takia turkulaisen automarketin parkkipaikalle on jouduttu laittamaan kyltti: ”Tie­liikenne­lain mukaiset väistämissäännöt voimassa”. Kuljettajat kun uskovat, että leveintä ajo­väylää ajavan ei tarvitse väistää oikealta kapeammalta kaistalta tulevaa ajoneuvoa.

Liikennevahinkolautakunnan mukaan pysäköintialueen leveä ajoväylä on väistämissäännöissä samanarvoinen kuin sen kanssa risteävät kapeammat väylät, joiden varrella on pysäköintiruutuja.

Ensimmäinen nyrkkisääntö on siis se, että pysäköintialueella kannattaa varautua väistämään oikealta tulevaa. Parkkiruudusta lähtevän kuskin on väistettävä myös vasemmalta tulevaa.

Toinen ongelma liittyy pysäköintialueiden nopeusrajoituksiin. Useilta pysäköintialueilta puuttuu nopeusrajoitusmerkintä. Tällöin nopeusrajoitus määritellään yleisen nopeusrajoituksen tai alueella vallitsevan aluenopeusrajoituksen mukaan. Pysäköintialueen nopeusrajoitus voi olla taajaman ulkopuolella jopa 80 kilometriä tunnissa.

Tarkoittaako tämä, että parkkialueella saisi kaahailla jopa kahdeksaakymppiä? Ei tietenkään, sillä lain mukaan kuljettajalle kuuluvat niin ennakointi- kuin varovaisuusvelvollisuuskin.

Toinen nyrkkisääntö: Aja parkkipaikalla kuin väylän pinnassa olisi hidastetöyssyjä. Jos et aja, töyssyt asennetaan ennen pitkää.

Kirjoittaja on HS:n aluetoimittaja Turussa.