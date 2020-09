Sopimisen kulttuurille on edelleen käyttöä

Yhteiskuntavastuu kuuluu meille kaikille, ei pelkästään yrityksille, työmarkkinajärjestöille, eduskunnalle tai hallitukselle.

Yhteiskuntavastuusta käytävä keskustelu on tervetullutta. Emeritusprofessori Vesa Kanniainen (HS 3.9.) ulotti keskustelun UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemista laajempiin sfääreihin. Yhteiskuntavastuu kuuluu meille kaikille, ei vain yrityksille, työmarkkinajärjestöille, eduskunnalle tai hallitukselle.

On harmillista, että talouskeskustelu muuntuu usein lähes arvottomaksi, syytteleväksi vastakkainasetteluksi, joka ei edistä minkään osapuolen toimintaa. Halusimmepa tai emme Suomi on osa globaalia talouskilpailua, jossa meidän on pärjättävä ainakin kohtuullisesti. Muutoin hyvinvointivaltiomme arvokkaat peruspilarit murenevat, oli sitten kyse sosiaaliturvasta tai koulutuksesta.

Lähes jokainen suomalainen on toiminut erittäin yhteiskuntavastuullisesti koronaviruspandemian aikana. Toimien vastuullinen niin itseään, lähimmäisiään kuin myös koko yhteisöä kohtaan. On kohtuullista odottaa samanlaista käytöstä kaikilta yhteiskunnallisilta toimijoilta.

Kesän aikana keräsimme niin sanotun suuren yleisön keskuudesta lähes 20 000 yritysarviota pyrkien etsimään koronaviruskriisin mahdollisia vaikutuksia Luottamus&Maine-malliimme.

Yhtenä mitattavana osatekijänä on vastuullisuus: miten yritys toimii oikein ja vastuullisesti huomioiden yhteiskunnan ja ympäristön. Alustavat tulokset osoittavat selvästi, että vastuullisuuden korrelaatio maineen eri osatekijöihin on korostunut entisestään.

Yhteiskunnat ympäri maailmaa etsivät kuumeisesti ratkaisuja esimerkiksi lukuisiin ympäristöongelmiin ja ilmastonmuutokseen. Olisi toivottavaa, että jatkossa keskustelisimme analyyttisemmin ja toisiamme kunnioittaen vaikeistakin asioista. Meillä on arvokas sopimisen ja yhteenkuuluvuuden kulttuuri ja historia. Sillä on edelleen yhteisvastuullista käyttöä.

Kari Väisänen

vanhempi neuvonantaja, T-Media

