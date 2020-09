Ihmisiä kritisoidaan siitä, etteivät he käytä kasvomaskeja tai he käyttävät niitä väärin. Yksi syy tähän on varmasti se, että sopivia maskeja on vaikea löytää.

Kertakäyttöisiä ja kangasmaskeja pitäisi ehdottomasti olla erikokoisia. Kun ostin pakkauksen kertakäyttömaskeja, ne olivat minulle liian löysät ja miehelleni liian kireät. Miksei maskeja voisi olla kokoa small, medium ja large? Lisäksi maskeihin pitäisi merkitä sisäpuoli ja ulkopuoli sekä se, kumpi reuna tulee ylös ja kumpi alas. Silloin ne saisi helposti oikeinpäin kasvoille.

Kangasmaskeja ei voi sovittaa, ne pitää ostaa kuin sika säkissä. Jos maskit olisivat mukavampia käyttää, niitä myös käytettäisiin enemmän.

Eva Werner

Helsinki

