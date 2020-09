Koronavilkku on oiva lisäapu, mutta on tärkeää huolehtia myös muista varotoimista

Digitalisaation mahdollisuuksia tulee hyödyntää rohkeasti ja ennakkoluulottomasti, mutta ei sokeasti.

Koronavilkkusovelluksen ympärillä käyty keskustelu on keskittynyt enimmäkseen sovelluksen tietoturvaan sekä malliin, jolla sovellus käsittelee henkilötietoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt hyvää työtä ja erinomaisen esimerkin helppokäyttöisestä digipalvelusta.

Myös sovelluksen tietoturva ja tietosuoja vaikuttavat huolellisesti toteutetuilta ja ovat ulkopuolisten asiantuntijoiden kuten Kyberturvallisuuskeskuksen ja Nixun (HS 3.9.) arvioimia. Lähdekoodin avaaminen ja julkaisu on perusteltu ratkaisu, joka tuo läpinäkyvyyttä sovelluksen toimintaan.

Miljoonan latauskerran saavuttaminen vuorokaudessa puolestaan kertoo suomalaisten digivalmiuksista, jotka ovat maailman parhaat.

Koronavilkku on kaivattu ja tarpeellinen lisäapu oman terveytemme turvaamisessa ja koronaviruskriisin hallinnassa. Sovelluksen käyttämisen lisäksi on edelleen tärkeää huolehtia myös kaikista muista varotoimista, joilla suojataan omaa ja muiden terveyttä. Koronavilkku, tai mikään muu digipalvelu, ei poista koronavirusta maailmasta eikä estä sen leviämistä. Avainasemassa olemme me ihmiset.

Janne Viskari

pääjohtaja, Digi- ja väestötietovirasto

