Yhteiskunnan on säädeltävä yleistä työaikaa ja edistettävä hyviä työoloja

Työ muuttaa muotoaan ja sen tekemisen tavat monipuolistuvat, eivätkä siihen liittyvät ilmiöt ole kaikki myönteisiä.

Tuottavuuden kasvaessa automaation, robotiikan, tekoälyn ja yleisen koneellistamisen kautta työaikaa on lyhennettävä, jotta työtä riittäisi mahdollisimman monelle.

Viime vuosikymmenten aikana yleistä työaikaa ei ole virallisesti lyhennetty, vaan työn väheneminen on ratkaistu vähentämällä työntekijöitä. Selvästi näkyvinä esimerkkeinä tästä ovat maatalous, metsäteollisuus ja vaikkapa rautatieliikenne.

Työaikakeskustelusta on suljettava pois joitakin ammattiryhmiä, kuten tutkijat, taiteilijat, maanviljelijät, kyläkauppiaat, suutarit – siis yleisestikin ne, jotka voivat itse hallita työaikaansa ja säätää omaa tuottavuuttaan.

Näitä vastaavia ryhmiä on tietenkin myös ylimmissä johtotehtävissä ja muissakin ryhmissä, joissa tuottavuusmittausta ei käytännössä ole.

Asiallisesta keskustelusta on suljettava räikeät poliittiset tarkoitusperät pois, koska ne kuluttavat turhaan resursseja, joita tarvitaan luomaan kestävää työnteon mallia.

Viisastelu tyyliin ”Voiko sairaat jättää kuuden tunnin jälkeen hoitamatta?” on harhaanjohtavaa. Työnantajapuolen intressien ajaminen sinänsä on tietysti perinteisesti hyväksyttävää. Rahasta on toki myös puhuttava.

Työhön liittyy muitakin ilmiöitä, joita tulisi huomioida ja tarkastella kriittisesti. Ajankohtainen asia on erityisesti paljon näkyvyyttä saanut etätyö, jota tehtäessä työhön käytettävä aika on monilla jo pudonnut ehkä allekin ”kuuden tunnin”.

Ainakin keski-ikäisten työssä jatkaminen, nuorten tehokas työllistäminen, suuremman eläkekertymän hankkimisen oikeutus ja johtamisen kehittäminen ovat kriittisen vakavan käsittelyn aiheita.

Osmo Nieminen

Lempäälä

