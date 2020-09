Työajan todellisen lyhentämisen edellytyksenä on joka tapauksessa työn tuottavuuden kasvu.

Sdp asetti puoluekokouksessaan pitkän ajan tavoitteeksi työajan lyhentämisen kuuteen tuntiin. Mallina on tietysti kansainvälisen työväenliikkeen 1800-luvulla ja Forssan puoluekokouksen Suomessa vuonna 1903 asettama tavoite kahdeksantuntisesta työpäivästä.

Tavoite keräsi silloin taakseen joukkovoimaa. Kahdeksantuntinen normaalityöpäivä toteutettiin Suomessa lailla vuonna 1917. Se on edelleen työaikasääntelyn perustana monilla työaikaa lyhentäneillä ratkaisuilla täydennettynä. Eri tavoin laskettu todellinen työaika on jotain aivan muuta.

Voittoisa kahdeksantuntisen työpäivän tavoite asetettiin vaiheessa, jossa teollinen tuotantomuoto oli suuressa mittakaavassa korvaamassa käsityömäistä tuotantoa. Vuodenaikojenkin mukaan vaihteleva ja huokoinen, aikaisemman tuotantomuodon tuntema pitkä työpäivä koettiin kohtuuttomaksi intensiivisessä teollisuustyössä.

Teollisen tuotannon tuottavuuden jatkuvasti parantuessa teknisten ratkaisujen kautta työnantajapuolikin on usein nähnyt työajan lyhentämisen mahdolliseksi. Suomen metsäteollisuus on siitä hyvä esimerkki kansainvälisesti vertaillen lyhyellä todellisella vuosityöajallaan.

Työajan määrittely pohjaa vallitsevaan tuotantomuotoon, siihen, miten tuotteita ja palveluja markkinoille tuotetaan. Meneillään on siirtymä yhä asiakas- ja markkinaohjautuvampaan, digitaalista tekniikkaa soveltavaan tuotantoon, jossa ihmisen työpanosta käytetään entistä joustavammin.

Heti perään on todettava, että palveluissa ja tavaratuotannossa on jatkossakin normaalityöpäivän puitteissa, jopa liukuhihnamaisessa tuotannossa, tapahtuvaa työtä. Se edellyttää työntekijöiden paikallaoloa ennalta määrättyjen työvuorojen ajan. Yhä keskeisemmäksi taloudessa on kuitenkin tulossa eri syistä ihmisen työpanoksen joustava käyttö. Ajasta ja paikasta riippumattoman työn osuus kasvaa.

Suomessa siirtyi edelleen jatkuvan koronaviruspandemian aikana enimmillään toista miljoonaa työntekijää etätyöhön, eikä sitä soveltavien organisaatioiden toiminta pysähtynyt. Syvällisiä arvioita etätyön laajan soveltamisen kokemuksista ei ole vielä tehty. Käytännön siirtyminen etänä tehtävään työhön näyttää kuitenkin sujuneen yllättävänkin hyvin. Myös tekniset valmiudet osoittautuivat hyviksi. Aika näyttää, onko lyhyemmästä normaalityöajasta enää innostavaksi pitkän aikavälin tavoitteeksi vai ajaako työpanoksen joustavan käytön vaatimus sen edelle.

Työajan todellisen lyhentämisen edellytyksenä on joka tapauksessa työn tuottavuuden kasvu.

Aarne Mattila

talous- ja sosiaalihistorian dosentti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.