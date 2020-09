Kuntalaisia ja asianosaisia kuullaan mutta ei kuunnella.

Kaupunkisuunnittelu on kaupungin maankäytön, rakennusten sijoituksen ja toimintojen suunnittelua. Sen kautta tulisi ohjata kaupungin kehittämistä, suojelua ja säilyttämistä. Onnistuneen suunnittelun ansiosta ylletään myös myönteisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin päämääriin. Myös ekologiset ja esteettiset seikat sekä rakennussuojelu ovat oleellinen osa kaupunkisuunnittelua.

Helsingissä kaupunkisuunnittelusta vastaavan kaupunkiympäristön toimialan mukaan maankäyttöä suunnitellaan lisäksi siten, että asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun sen eri vaiheissa. Myös kaavoitushankkeissa asianosaisina olevia tahoja, kuten taloyhtiöitä ja kaupunginosayhdistyksiä, kuullaan näille ajankohtaisten hankkeiden edetessä.

Kaupungin itselleen asettamat maankäytön ja maanvuokrien tuottotavoitteet ovat kuitenkin jo aikoja sitten karanneet käsistä. Tilanne onkin käytännössä se, että ainoa kaupunkisuunnittelua määrittelevä asia on pyrkimys rakennusalan maksimointiin kaikkialla, missä se suinkin vain on mahdollista. Saamme myös jatkuvasti lukea yhä irvokkaammista tapauksista, joissa kaupunkisuunnittelu on edennyt tehokkuusnäkökulma edellä kuntalaisten mielipiteistä, historiasta ja luontoarvoista tai vaikkapa yleisestä viihtyvyydestä piittaamatta.

Todellisuus on siis kuin suoraan grynderin irstaimmista fantasioista.

Kaupungilla on kaavoitusmonopoli, ja viime kädessä se tekee omistamillaan mailla kuten parhaaksi katsoo. On kuitenkin äärimmäisen harhaanjohtavaa uskotella, että kuntalaisilla olisi mahdollisuus vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun muuten kuin kenties äänestämällä uusia edustajia kaupunginvaltuustoon. Tuolloinkin on usein jo liian myöhäistä, sillä päätökset ja hankkeet ajetaan maaliin hyvissä ajoin ennen seuraavia kuntavaaleja.

Usein ainoaksi vaihtoehdoksi jää kokonaisten hankkeiden torppaaminen eri oikeusasteiden kautta, vaikka monesti tarjolla olisi helposti löydettävissä olevia kompromisseja.

Rikkoontunut järjestelmä kärsii vakavista uskottavuusongelmista, ja nykytilassa Kaupunkiympäristön toimiala ajelehtiikin eräänlaisessa paradoksaalisessa lumevuorovaikutustilassa, jossa kuntalaisia ja asianosaisia kuullaan, mutta näitä ei joko haluta tai pystytä kuuntelemaan.

Nyt olisikin ensiarvoisen tärkeää turvata kuntalaisten todelliset vaikutusmahdollisuudet sekä lähidemokratiaperiaatteen toteutuminen, sillä muussa tapauksessa on syytä kyseenalaistaa kaupunkia suunnittelevan virkamieskunnan tarpeellisuus.

Vallitsevissa olosuhteissa kaavoitusvastuun voisi nimittäin yhtä hyvin ja ilman sen suurempia vaikutuksia ulkoistaa vaikkapa nykytilanteesta hyötyville rakennusliikkeille.

Jan Stolt

Etelä-Haaga, Helsinki

