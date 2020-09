Vieraskynä

Hallituksen ja viranomaisten viestintä yrittää luoda vaikutelmaa ennakoivasta toiminnasta, vaikka toimet ovat olleet reaktiivisia.

Suomen koronavirusstrategiaa johdetaan ja pannaan toimeen säädösten ja ohjeiden avulla, mutta käytännössä toimien tehokkuuteen vaikuttaa myös hallinnon eri toimijoille, medialle ja kansalaisille suunnattu viranomaispuhe. Koronaviruskriisin aikana poliittisen johdon ja viranomaisten viestintä on ollut epäselvää.

Koronavirusta ja covid-19-tautia koskeva tutkimustieto lisääntyy ennennäkemätöntä vauhtia, samoin tieto vaikutuksista ja toimista eri maissa. Silti Suomen viranomaiset ovat toistuvasti kertoneet tulleensa ”yllätetyiksi”.

Epäselvä viranomaispuhe on seurausta siitä, etteivät päättäjät ja viranomaiset kanna heille kuuluvaa vastuuta kriisin johtamisesta. Nykyinen strategia ja tiekartta eivät sisällä selkeitä tavoitteita.

Viranomaispuheessa käytetään käsitteitä, joiden tarkoitus on tuottaa vaikutelma ennakoivasta toiminnasta, mutta varsinaiset toimenpiteet ovat olleet lähes yksinomaan reaktiivisia.

Alusta saakka on ollut epäselvää, onko tavoitteena estää koronaviruksen leviäminen – tukahduttaa tai eliminoida covid-19-tauti kokonaan – vai ainoastaan hillitä viruksen leviämistä. Jälkimmäisellä tavalla ilmaistun tavoitteen voi myös ymmärtää monella tavalla: se voi tarkoittaa covid-19-taudin hallittua leviämistä terveydenhuollon kantokyky turvaten, hybridistrategiaa tai jopa laumasuojatavoitetta, joka sopii paremmin influenssan torjuntaan.

Hallitus on ilmoittanut toimien noudattavan niin sanottua hybridistrategiaa, jonka perustana on maailmalta lainattu hokema ”testaa, jäljitä, eristä ja hoida”. Hoitoa lukuun ottamatta näillä ulottuvuuksilla ei kuitenkaan ole pystytty toimimaan tavoitteellisesti ja saatu riittävän hyviä tuloksia.

Jotta hybridistrategialla olisi edellytyksiä onnistua, siihen liitettyjen toimien tulee toteutua täysimääräisinä. Kaikki altistuneet on jäljitettävä, testattava ja asetettava karanteeniin. Kaikki tartunnan saaneet on eristettävä. Hybridistrategiasta puhuminen ilman täysimääräistä sitoutumista sen tavoitteisiin on pelkkää sanahelinää.

Epäselvästi on viestitty myös pandemian vakavuudesta, maskisuosituksesta, omaehtoisen karanteenin merkityksestä, lasten tartuttavuudesta ja sairastumisesta, taudin aerosolivälitteisyydestä ja pitkäaikaisvaikutuksista, rokotesuunnitelmista, toimista rajanylityspaikoilla ja kokoontumisrajoituksista. Tämä on heikentänyt alueellisten ja paikallisten viranomaisten toimintaedellytyksiä, tehnyt kansalaisista aiempaa epävarmempia, vaikeuttanut ohjeisiin sitoutumista ja lisännyt siten riskikäyttäytymistä.

Viranomaiset eivät ole kyenneet muuttamaan näkemyksiään karttuvan tiedon pohjalta. He eivät ole myöskään perustelleet muuttuneita tulkintojaan ja ohjeistuksiaan vakuuttavasti ja täsmällisesti.

Kriisiviestinnän pitää olla täsmällistä. Kun poliitikot ja virkamiehet käyttävät käsitteitä epätäsmällisesti, he välttävät sitoutumisen selviin, läpinäkyviin ja mitattaviin tavoitteisiin.

Konkreettisia tavoitteita epidemian mahdollisen voimistumisen varalle ei ole asetettu. Kevään laajoilla sulkutoimilla päästiin rauhalliseen vaiheeseen, mutta nyt epidemia on Suomessa jälleen kiihtynyt.

Selvien tavoitteiden toteuttamiseen pyrkivien toimien sijaan on tyydytty onttoon retoriikkaan. Kansalaiset, yhteisöt ja yritykset eivät kykene arvioimaan strategian onnistumista ja siten suunnittelemaan tulevaisuutta.

Meillä on vielä mahdollisuus tukahduttaa koronavirusepidemia siten, että voimme elää verraten normaalia arkea. Jos tämä tilaisuus jää vaikeiden valintojen pelossa käyttämättä, edessä voi jälleen olla yhteiskunnan täydellinen sulkeminen. Aikaa ei pidä haaskata siihen, että pelkästään haetaan konsensusta ja työnnetään pää pensaaseen.

Koronaviruskriisin ratkaiseminen edellyttää mitattavia tavoitteita ja vastuullista, täsmällistä viestintää.

Diktatuureissa hallinnon toimintakyvyttömyydestä vaietaan. Suomessa ongelma on kääritty epätäsmällisen retoriikan sumuverhoon.

Elina Laamanen ja Henri Lampikoski

Laamanen on julkishallinnon retoriikkaa tutkinut hallintotieteen tohtori. Lampikoski on korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri ja Eroon koronasta -vapaaehtoisryhmän perustajajäsen.

