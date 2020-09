Ravintolaelämän sääntöjä on väännelty jo paljon ennen koronavirusta

Koronaviruskeväänä ravintoloille määrätyt rajoitukset ovat pientä verrattuna siihen, millaisiin sääntöihin asiakkaat ovat vuosien varrella saaneet taipua.

­

Koronavirus on koetellut kovalla kädellä ravintoloita, joiden arkea ja asiakasmääriä on rajoitettu kevättalvesta lähtien. Nykytiedolla rajoituksien kanssa on elettävä vielä syyskuu.

Ravintola-ala ei ole ensi kertaa tikun nokassa. Kovin kauas menneisyyteen ei tarvitse taustapeilistä tihrustaa, kun ravintola-asiakkaan arki näyttäytyy koronaviruskevättä huomattavasti säännellympänä.

Vielä 1980-luvun alkuvuosina anniskeluravintolan asiakas istui omassa pöydässään kuin naulattuna. Mikäli mieli kesken illan vaihtaa pöytäseuruetta, tuli paikalle kutsua tarjoilija ja pyytää tätä siirtämään oluttuoppi viereiseen pöytään. Mitä iloisempi puheensorina naapuripöytään houkutti, sitä todennäköisempää oli siirtopyynnön epääminen.

Junan ravintolavaunusta keskioluen saattoi ostaa vain syötävän kanssa. Monet matkustajat kysyivät kassalta suoraan, mikä on halvin lisukkeeksi kelpuutettu eväs. Ruisleipä juustoviipaleella maksoi hyvinkin toisen olutpullon verran. Käytäntö juontui laista väkijuomista vuodelta 1932. Laki salli anniskella ”rautateiden ravintolavaunuissa mallasjuomia ja viinejä aterian yhteydessä”. Laki tosin oli kumottu jo vuonna 1969, mutta lisämyyntiä poikinut menettely eli junissa sen jälkeen vielä yli vuosikymmenen.

Hotellien ravintoloille väkijuomalaki määräsi omat rajoituksensa. Laki jaotteli hotellit sallimalla alkoholin myynnin vain ”matkailijaliikenteen kannalta tärkeänä pidettävässä matkailijahotellissa”. Niissäkin alkoholia sai myydä ainoastaan hotellissa asuville sekä aterian yhteydessä muille matkustajille. Paikkakuntalaiseksi tunnistetulta jäivät viinit ja kyytipojat tiskille, vaikka ateria muuten olisi ollut kuinka runsas. Tilannetta ei välttämättä pelastanut edes liikkuminen vieraspaikkakuntalaisten seurassa.

Kuusikymmentäluvulla Alko määritteli ravintoloille hintaluokat. Kalleimman hintaluokan ravintoloilta edellytettiin muun muassa korkeatasoista palvelua ja hillittyä miljöötä. Monet ravintolat tulkitsivat ohjetta niin, etteivät ne huolineet asiakkaikseen yksinäisiä naisia. Pelättiin sekahakua ja parinmuodostusta. Toukokuussa 1967 Helsingin Sanomat otsikoi Alkon tarkentaneen, että ”nainen ilman miesseuraa ei laske ravintolan tasoa”. Hotelli- ja ravintola-alalle osoitetun paimenkirjeen mukaan korkeimman tason ravintoloiden miesasiakkailta saattoi edellyttää, että nämä jättäisivät rauhallista ympäristöä etsivät naiset rauhaan.

Kirjoittaja on HS:n hallintopäällikkö.