Resurssit ovat liian pienet tarpeeseen nähden.

Tilanne on kuten nimimerkki Surulliset isä ja äiti (HS Mielipide 3.9.) kuvasi: pariterapiaa on saatavilla liian vähän Helsingissä julkisena palveluna. Jonoja on sekä kaupungin pariterapiayksikössä että seurakuntien perheneuvonnassa. Kysyntä on siis tarjontaa suurempi ja resurssit ovat liian pienet tarpeeseen nähden.

Olemme jatkuvasti sen kipeän asian äärellä, että joudumme sanomaan: ”Juuri nyt ei ole mahdollista saada aikaa vastaanotollemme.” On kohtuutonta, että ihmiset joutuvat jonottamaan apua kuukausia.

Koronaviruspandemian aiheuttamien haastavien aikojen myötä pariterapian tarve on edelleen lisääntynyt. Myönteistä sinänsä on, että aiempaa useampi on halukas pohtimaan tilannettaan ammattilaisen kanssa.

Seurakunnat ovat pystyneet palkkaamaan syyskuun alusta kaksi uutta määräaikaista perheneuvojaa. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme, jotta nykyistä suuremmalle osalle yhteyttä ottavista pareista järjestyisi mahdollisuus terapiaan.

Veli Matti Helminen

Mari Kinnunen

Helsingin seurakuntien perheneuvonnan tiimijohtajat, psykoterapeutteja

