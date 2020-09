Suomella on jo nyt Euroopan tiukimpia matkustusrajoituksia.

Matkustin kuluneella viikolla Britanniaan. Kun Suomessa vielä pohditaan tapoja hillitä koronaviruksen toista aaltoa, muualla Euroopassa viesti tuntuu olevan selvä: kevään tiukkoja rajoituksia ei voida enää toistaa. Uusi normaali, maskipakot ja tiukat kokoontumisrajoitukset ovat ottaneet vallan. Voimakkailla toimilla pyritään varmistamaan, että talouden rattaat pysyvät pystyssä paikallisista tartuntaryppäistä huolimatta.

Suomessa hallituksen viestintä on ollut epäselvää. Koronavirustartuntojen kasvu on leimattu pääasiassa matkailijoiden syyksi, ja Suomen taloudelle elintärkeitä ulkomaan yhteyksiä on pyritty estämään muun muassa pakkokaranteenien ja testauksen takia. Yhteiskuntaa on taas ohjeistettu suositusten eikä pakkojen muodossa.

Vientivetoisena maana meillä ei yksinkertaisesti ole varaa sulkeutua ulos globaalista kaupankäynnistä. Suomella on jo nyt Euroopan tiukimpia matkustusrajoituksia, ja lentoliikenteen voimakkaan vähenemisen seurauksena jäljellä on käytännössä enää kourallinen yhteyksiä keskeisiin vientimaihimme.

Mikäli hallitus haluaa kansantalouden palaavan edes lähellekään sitä missä se oli ennen pandemiaa, liikkumisen ja työmatkailun rajoittaminen ei ole oikea toimi. Miksi kukaan investoisi maahan, jonka hallitus ei selvästi halua olla mukana globaalin kaupankäynnin verkostossa?

Mikko Hänninen

apulaisprofessori, Nottinghamin yliopiston kauppakorkeakoulu

