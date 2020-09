Hakeutuisin ilomielin yksityissektorille, mutta minulla ei ole siihen varaa.

Kärsin iensairaudesta, jonka hyvä hoito edellyttäisi säännöllistä hammaskiven poistoa. Olen tähän mennessä käynyt kunnallisessa hammashoitolassa kahdesti vuodessa, ja tilanteeni on säilynyt kohtuullisena.

Nyt varattu aikani on kuitenkin peruttu jo kolmesti. Kaikki kiireettömäksi katsottu hoito hammashoitoloissa on tauolla ilmeisesti koronavirustartuntariskien takia. Kateellisena olen kuitenkin kuunnellut itseäni äveriäämpiä tuttaviani, joiden hammashoito – niin suuhygienistin kuin hammaslääkärinkin antama – on jatkunut täysin ennallaan yksityissektorilla. Eikö koronavirus tartu yksityisissä hammashoitoloissa?

Niin sanottu kiireetön hoitoni on hyvää vauhtia muuttumassa kiireelliseksi, sillä tunnen hampaideni alkavan liikkua. Väistämätön seuraus hoidon loppumisesta on, että menetän hampaita. Saanko sitten edes proteetikon palveluita, vai katsotaanko sekin kiireettömäksi?

Koronavirus ei ole häviämässä minnekään pitkään aikaan. Kuinka kauan aiotaan jatkaa ”kiireettömien” hoitojen boikotointia kunnallisella sektorilla, vuosiako? Entä tästä väistämättä seuraavat hoitojonot ja kiireellisiksi muuttuvat suunsairaudet?

Hakeutuisin ilomielin yksityissektorille, mutta minulla ei ole siihen mitään mahdollisuutta taloudellisesti. On siis ilmeisesti tyydyttävä ajatukseen, että köyhät menettäkööt hampaansa, ei sillä väliä.

Ihan vakavasti kysyn kuitenkin kunnallisen hammashoidon vastuuhenkilöiltä: Onko virukselta suojautuminen jotenkin helpompaa yksityissektorilla, kun se pystyy antamaan tarvittavia hoitoja entiseen malliin? Mitä siellä osataan paremmin kuin kunnalla?

Kohta hampaaton

