Koulun ja koulutuksen tulee muuttua, olla aikaansa edellä.

Suomessa on jo pitkään käyty keskustelua oppivelvollisuuden laajentamisesta 12-vuotiseksi. Tätä uudistusta on kritisoitu muun muassa kustannusten nousulla ja että se olisi pois varhaiskasvatuksesta ja oppilashuollosta.

Kritiikkiä on esitetty, vaikka malli ei ole valmis.

Kyseessä on merkittävä, historiallinen muutos, joka takaa kaikille mahdollisuuden koulutukseen. Tapoja tulee olemaan monia – osa uusia ja osa vanhoja –, mutta takuuna on se, että kaikilla on tasaveroinen mahdollisuus opiskella itselleen tutkinto.

Esitys on ollut ministeriryhmän käsittelyssä ja toivottavasti se etenee päätökseen saakka.

Peruskoulu-uudistuksesta on viitisenkymmentä vuotta. Jo peiliin katsoessa tietää, että aika tekee tehtävänsä. Laajennetun oppivelvollisuuden vastustajat unohtavat, että työelämä ja sen vaatimukset ovat muuttuneet sitten peruskoulu-uudistuksen. Työelämän murros vaatii muutosta koulutukseen. On kuljettu pitkä matka laskutikusta nykyiseen digimaailmaan. Koulun ja koulutuksen tulee muuttua, olla aikaansa edellä.

Meillä on maailman parhaat opettajat ja koulutusjärjestelmä, joka pystyy muuntautumaan. Meillä ei ole varaa jäädä paikalleen – ei taloudellisesti eikä inhimillisesti. Tarvitaan tutkimusta ja innovaatioita, sillä Suomen menestys ja erityisesti tähän maailmanaikaan tarvittava talouskasvu nojaa koulutukseen ja sivistykseen.

Faktat puhuvat myös uudistuksen puolesta. On hyvä muistaa, että nykyään pelkän peruskoulun varaisilla opinnoilla suuri osa ei pääse etenemään työmarkkinoilla: runsaat 40 prosenttia pelkän peruskoulun suorittaneista jää työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle.

On myös huomioitava muut julkishallinnon kustannukset, jotka voivat olla satojatuhansia euroja henkeä kohden ja riskitekijöistä riippuen kasvaa lähes miljoonaan.

Tutkimusten mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen toiselle asteelle on arvioitu nostavan työllisyysastetta jopa neljä prosenttiyksikköä, ja tällöin uudistus maksaa itsensä monin verroin takaisin.

Työ kaikkineen luo monitasoista hyvinvointia niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta.

Nyt on syytä ottaa pää pensaasta ja katsoa tulevaisuuteen. On otettava käyttöön uudistuksia, joilla saadaan aikaan niin taloudellista kasvua kuin myös yhteisön hyvinvointia. Laajennettu oppivelvollisuus vastaa näihin tarpeisiin.

Taru Pätäri

peruskoulun rehtori

Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.