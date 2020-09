Suomen turvallisuudella ja EU:n vahvalla toimijuudella on suora kytkentä, ja solidaarisuus muille koronaviruskriisissä tuo jossakin muussa kovassa paikassa Suomen taakse muiden solidaarisuuden.

Euroopan unionin koronaviruselvytys­paketista käydään kiivasta keskustelua, jossa kiistellään rahasta ja juridiikasta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) antaa EU-elvytyspaketista pääministerin ilmoituksen ensi keskiviikkona. Neuvottelutulosta ja -prosessia voi arvioida jakamalla Eurooppa nettomaksajiin ja -saajiin tai kiistelemällä, venytettiinkö ratkaisulla EU:n perussopimuksia vai ei.

Paketissa on kuitenkin kyse myös vallasta ja EU:n yhtenäisyydestä.

Vaikka hallitus mielellään asemoisi Suomen EU:n keskikentälle ja sillanrakentajaksi, niin ei käynyt. Monet muut näkevät Suomen toisin, ja myös sillä on Suomelle paljon merkitystä.

Suomi on Etelä-Euroopalle ja monille saksalaiskommentaattoreille viides jäsen Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Itävallan niukassa nelikossa. Vaurasta viisikkoa kiinnosti lähinnä oma napa.

Suomen arvovalta EU:ssa heikkeni.

Asetelma on tuttu velkakriisin vuosilta. Riitely vie voimaa EU:lta turvallisuuspoliittisena toimijana. Se on Suomelle menetys.

Kriiseissä harvoin on helppoja ratkaisuja. Päätökset vaikuttavat aina muihinkin kehityskulkuihin. On myös niin, ettei Suomelle tärkeä kysymys ole sitä aina myös muille.

EU-keskustelussa solidaarisuus ei ole turha sana. Solidaarisuutta pitää vaalia. Muistijäljet siitä, kuka toimi ja miten, voivat olla pitkiä.

Kun Suomi velkakriisin aikaan ajoi talouskuria, osa seurauksista nähtiin viiveellä. Suomi esimerkiksi jäi vuonna 2012 ilman tukea hakiessaan paikkaa YK:n turvallisuusneuvostosta.

Myös niukalla linjalla EU-elvytyksessä voi olla seurauksia muilla foorumeilla. Espanja, Kreikka, Italia ja Portugali ovat vaikuttajia sotilasliitto Natossa.

Kyse ei ole mistään kostosta, mutta Suomi ei voi olettaa, että Venäjän paine Suomen itärajalla tai yhteinen linja Valko-Venäjän levottomuuksiin automaattisesti kiinnostaisi Italiaa tai Portugalia. Silti Euroopan unionin yhtenäisyyden tuomaa selkänojaa tarvitaan turvallisuuspolitiikassa joka päivä – esimerkiksi nyt, kun Venäjä on saatava tilille Aleksei Navalnyin murhayrityksestä.

Kreikka on parhaillaan sotilaallisen yhteenoton partaalla.

Turkin provosoivien kaasunetsintöjen seurauksena Turkin ja Kreikan sotalaivat partioivat Egeanmerellä. Molemmat ovat Nato-maita.

Se, että kaksi liittolaista on eri puolilla, ei tosin ole uutta. Natolla on pitkä historia jäsenten välisistä kiistoista alkaen Suezin kriisistä ja yltäen Vietnamin sodan ja Kyproksen miehityksen kautta 2000-luvulle ja Irakin sotaan. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin suhde liittolaisiinsa on oma lukunsa.

Suurvaltojen uhon keskellä Eurooppaa auttaisi yhtenäisyys, oli kyse EU:sta tai Natosta.

Natossa ja EU:ssa tehdään töitä tilanteen raukeamiseksi. On pakko. Yhtenäisyys vaatii. Turkin ja Kreikan yhteenotto voisi hajottaa Naton.

Turkki on vahva Nato-jäsen tukikohtineen ja suhteineen Lähi-itään. EU taas joutuu maksamaan poliittisesti siitä, että pakolaiskriisiä ratkottiin sopimuksella Turkin kanssa. Toisaalta ilman Natoa Turkki olisi yksin Venäjän ja Iranin valtapyrkimysten välissä.

Suurvaltakamppailun aika tekee selväksi, että Euroopan poliittinen yhtenäisyys on Suomen turvallisuudelle hyvin tärkeää.

Suomen täytyy pitää puolensa mutta silti toimia niin, että maa voi jatkossa luottaa muiden tukeen. Tämä voi olla ristiriidassa joidenkin tavoitteiden kanssa – kuten sen, että EU:n perussopimuksen henkeä ei rikota.

Suomelta vaaditaan äärimmäistä realismia sen suhteen, mitä pienen valtion Venäjän naapurissa kannattaa tehdä yksin, oli kyse sitten koronaviruskriisistä tai suurvaltakilpailun tuomista turvallisuusuhista.

Voi olla, että hinta EU:n yhtenäisyydestä on kova. Kun pohtii koronaviruselvytyspaketin merkitystä yhtenäisyydelle, hinta ei ole kohtuuton.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.