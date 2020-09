Olen hämmentynyt siitä, miten vaikeaksi opiskelu on työttömälle tehty.

Kahdenkymmenen vuoden työuran jälkeen jäin työttömäksi tänä keväänä. Ahkerasta työnhausta huolimatta töitä ei ole löytynyt, joten olen alkanut katsella mahdollisuuksia laajentaa osaamistani hankkiakseni uuden ammatin. Koska minulla on korkeakoulututkinto, te-toimisto on hylännyt koulutustoiveeni. Uuden työn löytäminen ilman alan koulutusta ei kuitenkaan onnistu.

Kesällä ilahduinkin huomatessani, että avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu tarjosivat työttömille maksuttomia verkkokursseja. Kurssit eivät johda tutkintoon eivätkä ole päätoimista opiskelua. Opiskelu oli kuitenkin aikamoinen ansa, sillä te-toimisto ei tällaisia opintoja hyväksy. Nyt nämä opinnot uhkaavat ansiosidonnaista päivärahaani pyydetyistä lisäselvityksistä huolimatta.

Omaehtoinen opiskelu on tähän mennessä ollut ainoa asia, jossa toimisto on ollut minuun yhteydessä työttömyysjaksoni aikana. Työllistymiseni ei kiinnosta. Sen sijaan vahditaan tarkasti, etten vain tee mitään ammattitaitoani kehittävää työttömyyden aikana. En todellakaan ymmärtänyt tekeväni väärin, kun päivitin osaamistani ja yritin lisätä mahdollista kilpailukykyäni työmarkkinoilla osallistumalla satunnaisille kursseille.

Olen hämmentynyt siitä, miten vaikeaksi – tai mahdottomaksi – omatoiminen ammattitaidon kehittäminen, osaamisen lisääminen tai työllistymistä edistävä koulutus on työttömälle tehty. Olen siis pattitilanteessa. Entiseen ammattiini on hankala työllistyä: alan työpaikkoja on vähän tarjolla ja hakijoita valtavasti. Uusien mahdollisuuksien löytämisen ja opiskelun torppaa te-toimisto tiukoilla linjauksillaan. Niinpä voin vain istua passiivisena kotona, syrjäytyä ja ajautua hiljalleen kohti pitkäaikaistyöttömyyttä.

